Самолет занесло из-за наледи при приземлении в Воронеже

Самолет, следовавший из Москвы в Воронеж, занесло из-за скользкого покрытия при заруливании на стоянку после приземления, сообщила представитель Международного аэропорта Воронеж.

Инцидент произошел в среду во время приземления в воронежском аэропорту самолета, летевшего из Москвы, передает РИА «Новости».

«Ситуация вполне штатная, она произошла на рулежной дорожке, когда уже самолет подруливал к стоянке, просто идет ледяной дождь, очень скользко, и он немного траекторию заруливания нарушил. Никаких ЧП, пострадавших никого нет», – сказали в аэропорту.

Распространяемую в соцсетях информацию о том, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и влетел в сугроб в аэропорту назвали глупостью, сообщает «Ридус».

«Из этого ледяного сугроба его уже достали. То есть он ни с какой полосы не сходил», – сообщил представитель аэропорта.

По его словам, пассажиров высадили из самолета и на автобусах доставили в аэропорт.

Тем временем свыше 50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы в среду утром на фоне непогоды. Так, на 09.45 мск, во Внуково задержаны 16 рейсов, в Домодедово – шесть рейсов задержаны, 17 отменены, в Шереметьево 13 рейсов задержаны.

В среду МЧС предупредило москвичей о гололеде и мокром снеге, который может привести к обрыву электрических проводов.