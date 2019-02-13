Москвичей предупредили об угрозе обрыва проводов

МЧС предупредило москвичей о гололеде и мокром снеге, который может привести к обрыву электрических проводов.

В Москве в среду ожидается непогода с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 12-15 метров в секунду. Температура от минус 2 до плюс 2 градусов, то есть в среднем близка к нулю, рассказала РИА «Новости» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«На Москву до конца дня может обрушиться до 6-8 миллиметров осадков. Преимущественно в виде мокрого снега», – говорит синоптик. В связи с этим автолюбителям рекомендуется ехать на пониженной скорости и держать дистанцию от автомобилей, идущих впереди, чтобы избежать столкновений.

«Тот мокрый тяжелый снег, который нападал за ночь, налип на деревья и провода. Под такой тяжестью не исключены обрывы» – добавила Волосюк.

Атмосферное давление останется на уровне нормы – 747 миллиметров ртутного столба.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из-за непогоды в Москве объявлен желтый уровень метеорологической опасности.