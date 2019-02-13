Москвичей ожидают облачность, мокрый снег, дождь, сообщают синоптики.

Днем в столице термометры покажут от нуля до 2 градусов тепла. В ночь на четверг температура опустится до 8 градусов мороза. В Подмосковье в среду - от минус 3 до 2 градусов тепла, ночью – до 11 градусов мороза, передает ТАСС.

«Небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). По области местами гололедица», – говорится в сообщении.

Днем южный ветер изменит направление на северо-западное, порывы будут достигать 12 м/с. В ночные часы ожидается северо-западный ветер скоростью до 10 м/с.

Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде из- за сильного ветра и гололедицы, в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.