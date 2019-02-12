Председатель ВС разъяснил преследование «Свидетелей Иеговы»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев пояснил, что секту «Свидетелей Иеговы*» (запрещена в России) преследуют за нарушения закона, а не из-за религиозных соображений.

«Это подается так, как будто люди преследуются за религиозную деятельность. Но вопрос не связан с религией, за веру никто никого не преследовал. Эта организация занималась деятельностью, которая была запрещена законом», – сказал Лебедев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Верховный суд рассматривал вопрос «Свидетелей Иеговы*», решение может быть изменено только в случае, если изменится закон.

Напомним, в феврале Железнодорожный районный суд Орла приговорил последователя «Свидетелей Иеговы» датчанина Денниса Кристенсена к шести годам колонии общего режима.

В Кремле обещали выяснить ситуацию с приговором гражданину Дании.

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской, Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать «Свидетелей Иеговы» настоящими экстремистами.