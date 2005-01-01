Лавров: США по отношению к Венесуэле потеряли всякий стыд

Вашингтон своими действиями по отношению к Венесуэле потерял всякий стыд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы с самого начала поддержали инициативу Мексики и Уругвая, которые выступили за скорейшее создание условий общенационального диалога с участием всех политических сил Венесуэлы», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «сразу же выразил готовность участвовать в таком диалоге», в то время как оппозиция отвергла это предложение. «Видимо, потому что ее ведут американские представители, которые в своих выражениях о том, как надо решать ситуацию в Венесуэле, по-моему, потеряли всякий стыд», – добавил российский министр.

Лавров также заявил, что американский проект резолюции СБ ООН по Венесуэле направлен на дестабилизацию обстановки в этой стране, а то и на интервенцию. «Такого решения Совет безопасности никогда не примет, вы сами понимаете», – сказал Лавров.

В понедельник директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия считает призыв США к венесуэльским военным изменить присяге «неслыханным вмешательством».

Хауна Гуайдо уже признали главой государства ряд высокопоставленных венесуэльских военных – в частности, глава управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес, которого сразу после этого в ВВС страны назвали предателем.