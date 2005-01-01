Пообещавший «дать в рыло» женщине брянский чиновник принес публичные извинения

Коммунальщик, пообещавший «дать в рыло» женщине, пожаловавшейся на состояние дороги в поселке Суземка Брянской области, публично извинился.

«Произошла с местной жительницей конфликтная ситуация, в которой я повел себя неправильно. Потому что был день очень напряженный: снегопад, ночью оттепель, были лужи. Жительница очень возмутилась по поводу луж, но мы в течение двух часов все устранили. Я прошу извинения за некорректно выраженные слова», – заявил Цуканов, передает РИА «Новости».

В то же время в брянской полиции сообщили, что получали заявления от женщины, которой коммунальщик пообещал «дать в рыло». Там добавили, что подать заявление в полицию участники инцидента могут в любой момент.

Ранее жительница поселка Суземки Брянской области опубликовала в Сети видео, на котором местный чиновник оскорбляет ее после просьбы обратить внимание на состояние дороги.