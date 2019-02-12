Козак оценил идею заморозки цен на авиакеросин

Регулирование цен на авиакеросин бесперспективно, это не обсуждается, заявил Илья Джус – представитель вице-премьера России Дмитрия Козака, курирующего ТЭК.

Представитель вице-премьера заявил, что «договоренности с нефтяными компаниями касались сугубо сегмента потребительской розницы по бензину и дизельному топливу», речь о регулировании топливного рынка в других отраслях и сегментах не шла, передает ТАСС.

«Позиция Козака состоит в том, что попытка тотального госрегулирования топливного рынка бесперспективна», – добавил Джус.

Ранее стало известно, что согласно проекту Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, налоговый маневр в России существенно увеличит затраты авиакомпаний.