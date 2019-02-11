Стало известно, как налоговый маневр в нефтяной отрасли повлияет на авиакомпании

Согласно проекту Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, налоговый маневр в России существенно увеличит затраты авиакомпаний.

«Основной проблемой авиаперевозчиков в настоящее время является резкий рост стоимости авиакеросина в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли. Отмена экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых повлечет значительный рост затрат авиакомпаний», – приводит ТАСС слова из проекта.

Минэкономразвития направило данный проект на рассмотрение в заинтересованные ведомства и представителям бизнеса.

В июле 2018 года Госдума одобрила два закона, посвященных завершению налогового маневра в нефтяной отрасли. На финальной стадии маневра экспортная пошлина на нефть составит 0%. Обнуление планируется постепенным: оно должно завершиться к 2024 году. В то же время увеличится ставка налога на ее добычу.