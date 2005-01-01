Эксперт объяснил, почему немцы боятся США больше России

«Немцы – очень законопослушный народ. Они ужасаются тому, как американцы за последние месяцы выходят из одного международного договора за другим и нарушают международное право, будто это норма», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал результаты опроса: 50% немцев считают США главной угрозой для Европы, а Россию – 33%.

«Если раньше газеты пестрели заголовками о нарушении Россией всего, что можно нарушить, а США выступали щитом для стран Евросоюза, то сейчас ситуация начала меняться, и это начало менять отношение людей. Немцы читают газеты, они начинают понимать, что атомные ракеты возвращаются в Европу, и это может сделать ее полигоном для новой горячей войны. Немцам это, разумеется, не нравится, и вину они возлагают на Америку, так как именно она выходит из договора и нарушает все законы», – отметил германский политолог Рар.

Напомним, согласно опросу, проведенному немецким фондом Фридриха Эберта, половина жителей ФРГ назвали Соединенные Штаты наибольшей угрозой для европейских стран, в то время как в России угрозу видят только 33% немцев.

«Америка это делала и раньше, но скрыто и достаточно осторожно. Сейчас же Трамп выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и делает он это так, словно это явление совершенно нормальное», – говорит собеседник.

Помимо поведения Штатов в мировом сообществе, американцы также крайне нелестно зарекомендовали себя в самой Германии.

«США вмешиваются и в местную энергетическую политику: хотят запретить немецким фирмам строить «Северный поток – 2». При всей критике в адрес России, которая тоже присутствует в Германии, такая наглость американцев и такое поведение американского посла, который напрямую угрожает немецким фирмам, для немцев неприемлемы», – поясняет Александр Рар.

Раньше Германия не сталкивалась со столь жестким поведением Штатов и с такими порой ультимативными условиями и требованиями. «Они не привыкли к такой жесткой форме общения с американцами, и поэтому сейчас настраиваются против США, все больше и больше понимая, что американцы с ними обращаются как с вассалами. Я думаю, что это и привело к тому, что в Германии идет отрицание этого нового американского кнута, который чувствуется достаточно сильно на фоне отсутствия какого-либо пряника», – предполагает собеседник.

Однако подобное отношение можно встретить по большей части именно в народе. Что же касается элит, тут ситуация меняется.

«Элитам это, конечно, не нравится, потому что они хотят спасать «трансатлантизм». Вчера в Потсдаме было интересное совещание, где молодые немецкие политологи кричали о том, как же Германия останется без американской защиты в мире, где так сильно напирают Китай и Россия. Они сейчас в панике, но в народе к этому отношение более спокойное, потому поведение Америки вызывает столь негативную реакцию», – подвел итог Рар.