Туристам в Грузии напомнят о жертвах сталинских репрессий

Депутат парламента Грузии от оппозиционной «Европейской Грузии» Елена Хоштария выступила с инициативой разместить в пешеходных туристических зонах Тбилиси мемориальные плиты с именами жертв сталинских репрессий, чтобы «оживить историю», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Обращаюсь к мэру Тбилиси Кахе Каладзе – вместе позаботимся о том, чтобы из истории города не были стерты истории советского террора и советских репрессий», – заявила она на брифинге на одной из центральных улиц столицы – Ингороква у дома № 22, где во времена СССР проводились расстрелы.

«В этом доме остались следы (расстрелов), надписи на стенах. Сейчас здесь живут люди, а само здание аварийное», – отметила депутат.

«Надо сохранить это здание для истории, организовать здесь музей», – сказала Елена Хоштария.

По ее словам, в период с 1921 по 1954 годы в Грузии расстреляли около 19 тыс. человек.

Во время правления в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили Хоштария работала заместителем госминистра по европейской и евроатлантической интеграции. При Саакашвили в Грузии на проспекте Руставели открылся Музей советской оккупации.