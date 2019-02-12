Генпрокуратура Украины признала невозможность требовать от Москвы выдачи капитана «Норда»

Киев не может обращаться к Москве по поводу выдачи капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, который находится на территории Крыма, заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Енин заявил, что Украина не может обращаться к России «с запросами о выдаче с территории Автономной Республики Крым, поскольку это будет трактоваться ими как свидетельство признания Крыма российским», передает агентство УНН.

«Мы уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой, она остается открытой», – добавил он.

Ранее стало известно, что Владимир Горбенко вернулся в Крым. По словам его матери, мужчина находится дома с субботы. В Кремле отказались отвечать на вопрос о причастности к этому российских спецслужб.

Сам Горбенко уже рассказал, как с ним обращались на Украине и как он смог покинуть эту страну. Также он сообщил, что судно осталось на украинской территории; вернуть его практически невозможно.

На минувшей неделе полиция украинского Мелитополя открыла дело по статье об умышленном убийстве в связи с пропажей Горбенко.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какими путями капитан «Норда» мог бежать с Украины.