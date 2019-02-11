WWF предложил решение проблемы с нашествием белых медведей на Новой Земле

Всемирный фонд дикой природы (WWF) рассказал, как можно решить проблему с нашествием белых медведей на Новой Земле.

В фонде считают, что в первую очередь необходимо ликвидировать свалки, запах которых привлекает животных за несколько километров. Специалисты считают, что дополнительно можно создать кормовое пятно подальше от поселка, чтобы переключить на него внимание медведей, говорится на сайте WWF.

«В дальнейшем, после ликвидации основной угрозы, в поселке необходимо создать медвежий патруль. Оперативные группы, обученные и экипированные при поддержке WWF, эффективно работают на Чукотке и в Ненецком округе. Основная задача – своевременно оповещать о приближении животного к населенному пункту, грамотно и оперативно его отгонять», – рассказал координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Михаил Стишов.

По его словам, в дальнейшем поселок надо оснастить системами инженерных заграждений, видеонаблюдения и оперативного оповещения жителей. Он добавил, что эти меры разработаны давно и с успехом применяются в арктических поселениях всего мира.

Также WWF разработал рекомендации, которые стоит выполнять при встрече с белым медведем. Однако, по словам представителей фонда, их пока никто не выполняет.

В фонде отмечают, что стандартные способы отпугивания (резиновые пули, ракетницы и моторная техника) не работают, а массовый отстрел редких хищников из Красной книги категорически запрещен, кроме исключительных случаев и только с согласия Росприроднадзора.

Напомним, в связи с большим количеством медведей 9 февраля власти Новой Земли объявили режим ЧС. Власти города сообщили, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города. По их мнению, причина нашествия белых медведей кроется в изменении климата и большом количестве свалок.

Нашествие белых медведей на Новой Земле попало на фото и видео.