ОПЕК отказалась вступаться за Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ОПЕК с просьбой осудить санкции США, однако объединение нефтепроизводителей отказалось поддерживать Каракас, сообщают западные СМИ.

«Наша страна надеется на солидарность и полную поддержку стран-членов ОПЕК и министерского комитета в борьбе, которую мы на данный момент ведем против незаконного и необоснованного вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы», – передает Reuters текст письма Мадуро.

Он попросил поддержки для совместного осуждения «бесстыдного изъятия» активов одной из стран-членов ОПЕК. Также Мадуро просил помощи у ОПЕК в поиске потенциальных решений на основе «последствий, которые эти действия оказывают на глобальный энергетический рынок, и рисков, которые они представляют для других стран этой организации».

По данным знакомого с ситуацией источника Reuters, ОПЕК ответила отказом – как и в прошлом году, когда была отклонена просьба Ирана обсудить санкции США против Тегерана.

В конце января Соединенные Штаты ввели санкции против нефтедобывающей компании Венесуэлы. В ответ Мадуро пригрозил США политическими и юридическими последствиями.

Из-за санкций, как писали СМИ, в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских нефтяных танкеров.