Задержан напавший на бывшую жену на глазах у ребенка москвич

В Москве задержан мужчина, который в ноябре напал с ножом на свою бывшую жену на глазах у ребенка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.

«Благодаря проведенному комплексу следственных и оперативных мероприятий, сотрудниками столичного уголовного розыска нападавший установлен и задержан», – передает ее слова РИА «Новости».

Уголовное дело заведено по статье «покушение на убийство».

По данным СК, мужчину задержали в Москве, МВД сообщает, что его задержали в Егорьевске Московской области.

Вечером 24 ноября, как сообщало ГУ МВД по Москве, в дежурную часть района Выхино-Жулебино поступил звонок, что в реанимацию доставили женщину с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 27-летний бывший муж потерпевшей. Во время конфликта он ранил женщину на глазах у ребенка.