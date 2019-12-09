Бах назвал решение ВАДА обязательным для МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обязательны для МОК, поэтому организация будет их придерживаться.

«МОК придерживается политики нулевой терпимости в отношении допинга. Все наши усилия направлены на то, чтобы ловить нарушителей до соревнований», – отметил Бах, передает ТАСС.

«Мы делаем все, чтобы Олимпиада-2020 была свободной от допинга», – добавил он.

Ранее в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

На ваш взгляд В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований? Борьба с допингом

Политика против России



При этом в ВАДА отметили, что у российских спортсменов, которые не выступали до 2016 года, не должно возникнуть проблем с допуском на Олимпийские игры в Токио.

Об итогах решения ВАДА в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала замдиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.