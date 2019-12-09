Дания решила отказаться от проведения конференции НАТО из-за США

Датский атлантический совет решил не проводить конференцию к 70-летнему юбилею НАТО в связи с требованиями посольства США отменить участие эксперта, который ранее критически высказывался о политике американского президента Дональда Трампа, сообщается в пресс-релизе организации.

Посол США в Дании Карла Сандс выразила недовольство в связи с тем, что на конференцию был приглашен аналитик Стенли Слоан, эксперт американского отделения Атлантического совета. В своих аккаунтах в соцсетях Слоан регулярно критикует Трампа, передает РИА «Новости».

«К сожалению, американский посол не захотела участия мистера Слоана. Так как посольство выступает соорганизатором мероприятия, у Датского атлантического совета нет иного выбора, кроме как отменить его участие», – говорится в сообщении.

Генсек Датского атлантического совета Ларс Струве заявил, что после серьезных раздумий было решено не продолжать организацию конференции.

«Процесс стал слишком проблематичным, мы не можем участвовать в конференции сами, не говоря уже о том, чтобы предлагать участие нашим экспертам», – заявил Струве.

Конференция должна была пройти в Копенгагене 10 декабря.

Отметим, что недавний саммит НАТО, который проходил в Лондоне, также закончился скандалом вокруг Трампа. Газета ВЗГЛЯД об этом подробно писала.