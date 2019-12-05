Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится?

Встреча в верхах лидеров НАТО, приуроченная к 70-летию альянса, оказалась самой скандальной за всю его историю. В среду вечером президент США Дональд Трамп неожиданно отменил свою пресс-конференцию, сославшись на то, что провел их уже достаточно, и покинул Лондон раньше срока. Перед этим он обозвал своего союзника, премьера Канады Джастина Трюдо «двуличным» человеком.

Это произошло на фоне скандала вокруг видео, тайком снятого накануне на приеме у английской королевы. На нем французский, британский, канадский и нидерландский лидеры собрались в кружок и шутливо обсуждают чье-то опоздание.

«У его команды буквально челюсти поотваливались», – смеялся на видео Трюдо, отмечает британская The Independent. На видео запечатлен Трюдо и другие лидеры, которые насмехаются над нашумевшей пресс-конференцией главы Белого дома с президентом Франции. Как известно, лидер США обожает устраивать импровизированные пресс-конференции в ходе официальных переговоров с коллегами.

Когда самого Трампа попросили прокомментировать эту видеозапись, президент США упрекнул Трюдо в двуличности, а заодно припомнил Канаде отказ платить 2% ВВП на оборонные расходы. При этом Трамп тут же заявил, что все равно считает премьера Канады «хорошим парнем».

Кстати, перед переговорами с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Трамп уверял, что Макрон взял обратно свои нашумевшие слова о «смерти мозга» НАТО, так он понимает, что альянс начал усиливаться. «Он взял обратно свои высказывания о НАТО. Он видит, что произошло и происходит, как [входящие в состав альянса] страны усиливаются», – заявил Трамп.

Говорил ли такое французский президент за закрытыми дверями, неизвестно. Однако на публике Макрон указал, что не стыдится своих недавних высказываний о «смерти мозга» НАТО, так как считает, что они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в альянсе.

Профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков не увидел в поведении Трампа на саммите ничего неожиданного. «Это логично вытекает из его понимания мира», – сказал Коробков газете ВЗГЛЯД и призвал различать стратегическую линию и тактические методы Трампа.

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Трамп попросту демонстрирует свое пренебрежение Евросоюзу. «Он требует от европейцев выполнения своих обязательств в финансировании НАТО. Сейчас только пять стран (Англия, Польша, Греция и Испания), кроме самих США, выполняют обязательства по расходованию двух процентов своего ВВП. Трамп будет продолжать вести себя так, пока не добьется своего от европейцев», – подчеркнул политолог.

«Главный соперник для Трампа – Китай. А Евросоюз теряет свое стратегическое значение. Европейские союзники также становятся периферийными», – добавил Коробков. По его словам, Трамп еще с 2015 года исходит из того, что впервые за 500 лет центр мировой власти перемещается из Северной Атлантики в северную часть Тихого океана – теперь он находится не между США и Европой, а между США и Китаем. И, по словам Коробкова, европейцам нечего на это ответить, потому что они укрываются под американской защитой.

Надо сказать, что в итоговом коммюнике участники саммита НАТО традиционно упомянули «агрессивные действия России», назвав действия нашей страны и международный терроризм основными угрозами своей безопасности. Второстепенными угрозами названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения. Однако этот список угроз был привычным. Новинкой же стало то, что лидеры НАТО впервые в итоговом заявлении решили упомянуть рост влияния КНР в мире как одновременно «возможность для углубления сотрудничества и как проблему».

«Китай активно инвестирует в новые военные возможности, Китай имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США. Недавно эта страна обрела новые военные возможности, включая новые виды ядерных вооружений. Мы должны ответить на это все вместе», – напомнил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не собираемся перемещать НАТО в Южно-Китайское море, но мы должны совместными усилиями отвечать на угрозы со стороны Китая,

в том числе в киберпространстве. Это принципиально новая задача для НАТО, ранее нацеленного только на СССР и Россию», – заявил генсек.

Ранее на встречах НАТО Китай, как «проблема», упоминался только с подачи США – и лишь в контексте ограничения применения его компонентов в передовой военной технике стран Североатлантического альянса. Кстати, в преддверии саммита, в понедельник, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время своей речи в приштинской штаб-квартире миссии НАТО KFOR тоже посетовала на рост влияния Китая на Балканах.

По мнению старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, перед США сейчас встала задача усиления координации с Европой в противоборстве с Китаем, что касается не столько военных вопросов, сколько экономики. «У европейцев нет никаких возможностей, чтобы как-то повлиять на баланс сил на Тихом океане, но даже их символическое присутствие будет важным, – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД. – Что реально нужно США – это добиться, чтобы Европа в той или иной степени присоединилась к мерам давления на Китай в торговой сфере. Чтобы она ужесточала экспортный контроль и ограничила приток технологий в Китай. И чтобы она по примеру США минимизировала научные связи в чувствительных сферах».

Если Китай выходит на первый план в качестве угрозы, это теоретически может вынудить Запад смягчить свое отношение к России. Но пока есть факторы американской внутренней политики, которые этому пока мешают, напомнил эксперт. «Так что это вопрос отдаленного будущего», – считает Кашин.

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