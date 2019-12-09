Кадыров снялся в роликах с блогерами

Глава Чечни Рамзан Кадыров поучаствовал в роликах с известными российскими блогерами.

Ролик Кадырова с блогером Артемом Калайджяном посвящен беседе на тему чеченского языка, передает РИА «Новости». Калайджян на видео беседует с Кадыровым, в этот момент ему звонит супруга. Трубку берет Кадыров и на чеченском языке говорит: «Добрый вечер. Он у меня в гостях, он вернется домой, он очень вас любит, не переживайте».

На это девушка ему отвечает: «Я вас поняла, хотя до сих пор не понимала чеченский». После этого она, говоря с Калайджяном, советует ему не отвлекаться на ее звонки. Заканчивается ролик тем, что блогер вызывается выучить чеченский язык.

До этого Калайджян также размещал у себя ролик с Кадыровым. В нем глава Чечни тренирует его перед боем с другим блогером Михаилом Литвином. Кадыров объясняет Калайджяну, как победить соперника с помощью взгляда. После этого такая тактика срабатывает, и противник Калайджяна падает.

Ранее Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как руководитель региона, присутствовавший на установлении наибольшего количества рекордов за один год.