Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как руководитель региона, присутствовавший на установлении наибольшего количества рекордов за один год, пишут СМИ.

Кадырову вручат сертификат рекордсмена на праздновании дня рождения «Книги рекордов России», передает ЧГТРК «Грозный».

В 2019 году Книга рекордов России зарегистрировала в Чечне рекорд массового строевого конного парада в национальной одежде с участием более 1,2 тысячи всадников. Походом руководил сам Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадырова развеселила популярность в Саудовской Аравии на уровне кинозвезды.