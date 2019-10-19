Кадырова насмешили сравнением с кинозвездой

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассмеялся, узнав о своей популярности в Саудовской Аравии и ОАЭ. Он отметил, что его связывают близкие отношения с представителями этих стран.

Журналист НТВ Вадим Такменев в эфире программы «Центральное телевидение» отметил, что в Эр-Рияде и Абу-Даби шейхи и королевские особы принимали Кадырова как особого гостя, а СМИ сравнивали его узнаваемость там со звездами музыки или кино.

Кадырова рассмешило такое сравнение. «И то, что я такой популярный, я первый раз слышу, буду следить за этим», – со смехом сказал он, передает РИА «Новости».

На этой неделе Кадыров в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, где состоялись встречи с руководством этих стран.