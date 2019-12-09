Избран новый секретарь Общественной палаты

Общественная палата России шестого созыва в понедельник на своем втором в этом году пленарном заседании избрала Лидию Михееву новым руководителем палаты.

Ранее Михеева являлась заместителем секретаря Палаты, передает РАПСИ.

«Позвольте поздравить Лидию Юрьевну с секретарством», – сказал первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров, передает ТАСС.

Кроме того, новыми заместителями секретаря ОП РФ избраны председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Пост руководителя Общественной палаты оставался вакантным с 21 октября, когда президент Владимир Путин назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно регламенту, секретарь организует работу совета палаты, представляет палату в отношениях с органами государственной власти, направляет заключения ОП РФ на законопроекты, участвует в формировании общественных наблюдательных комиссий.

Лидия Михеева – председатель совета (руководитель) ФГБНУ «Исследовательский центр частного права при президенте РФ». Родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. В 1993 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, является доктором юридических наук, заслуженный юрист России.