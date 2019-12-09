Стало известно о рисках Зеленского перед нормандским саммитом

Европейские дипломаты опасаются, что из-за снижения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского запланированный на 9 декабря в Париже нормандский саммит не даст результатов.

Так, по словам двух источников Bloomberg, знакомых с процессом подготовки переговоров, из-за снижения популярности Зеленского европейские дипломаты опасаются, что переговоры о прекращении огня в Донбассе могут закончиться ничем.

В то же время источник в Париже сообщает, что Зеленский может рассчитывать на поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. На прошлой неделе они провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. Также в рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Россия занимает жесткую позицию на переговорах в «нормандском формате» по вопросу последовательности выполнения Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о вредных советах, которые получил Зеленский в преддверии встречи с Владимиром Путиным, а также анализировала, почему нормандский саммит не поможет Донбассу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД