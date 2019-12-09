Стало известно о рисках Зеленского перед нормандским саммитом

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9 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко

Украинские радикалы прибыли поделиться опытом с белорусскими оппозиционерамиФото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Очередные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи об экономической интеграции в Союзном государстве прошли на фоне русофобского митинга в Минске. В отличие от других акций белорусской оппозиции, протестующие два дня подряд свободно ходят по городу под лозунгами «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты». По мнению экспертов, в акциях националистов у белорусских властей есть прямая заинтересованность. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...

Украинская власть ненавидит и копирует Россию

Глеб Простаков, журналист
Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на этом не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Стало известно о рисках Зеленского перед нормандским саммитом

                 9 декабря 2019, 11:25
              Фото: ZUMA/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Европейские дипломаты опасаются, что из-за снижения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского запланированный на 9 декабря в Париже нормандский саммит не даст результатов.

              Так, по словам двух источников Bloomberg, знакомых с процессом подготовки переговоров, из-за снижения популярности Зеленского европейские дипломаты опасаются, что переговоры о прекращении огня в Донбассе могут закончиться ничем.

              В то же время источник в Париже сообщает, что Зеленский может рассчитывать на поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. На прошлой неделе они провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.

              Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. Также в рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

              Россия занимает жесткую позицию на переговорах в «нормандском формате» по вопросу последовательности выполнения Минских соглашений.

              Газета ВЗГЛЯД сообщала о вредных советах, которые получил Зеленский в преддверии встречи с Владимиром Путиным, а также анализировала, почему нормандский саммит не поможет Донбассу.

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