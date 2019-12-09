Сын Валерии показал последствия ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал снимки с травмами, полученными в ходе ДТП в Ленинградской области.

Сын Валерии назвал день, в который произошла авария, своим «вторым днем рождения» и сопроводил пост снимками операции в больнице и фотографиями разбитого автомобиля.

По словам парня, поездка в Петербург в плохую погоду была «большой ошибкой». «Итог. Я – разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придется окончательно вырывать, но это не точно). Лиана – перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам», – рассказал Шульгин в своем Instagram.

Он отметил, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, оказался в состоянии «под списание». «Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать. Берегите себя и всегда соотносите риски с целесообразностью действий», – заключил молодой человек.

Ранее Валерия опубликовала фото с пострадавшим в ДТП сыном, а также рассказала о своем плохом предчувствии.

Напомним, автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, попал в ДТП в Ленинградской области. Артем Клюшин, знакомый Шульгина и очевидец аварии, объяснил ДТП «ужасной погодой», «мокрой трассой». Продюсер Иосиф Пригожин, муж Валерии, уточнил, что Арсений разбил губу, а его девушка сломала руку.