Российские Су-35 совершили перехват израильских истребителей

Российские Су-35 на юге Сирии совершили перехват израильских истребителей, которые, предположительно, собирались нанести серию авиаударов по базе Т4 (аэродром Тияс, также известный как «Тифор», крупнейшая военная авиабаза Сирии), вторгнувшись в воздушное пространство республики, пишут СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях.

О перехвате сообщает портал avia.pro со ссылкой на Twitter-аккаунт Syrian Military Capabilities.

«Происшествие оказалось очень серьезным, причем, примечательным является тот факт, что ранее на юге Сирии уже неоднократно были замечены израильские истребители и на их перехват направлялись российские боевые самолеты», – пишет издание.

Источники уточняют, что израильские истребители отступили после того, как с авиабазы Хмеймим в воздух поднялись два истребителя Су-35.

Официальных комментариев по поводу этих сообщений не поступало ни от России, ни от Израиля, ни от Сирии.

Портал добавляет также, что, по информации источников, Иран перебросил в Сирию свои средства ПВО.

20 ноября израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии.

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