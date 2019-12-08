Геронтолог дал три совета по подготовке к старости

Россиянам бывает тяжело оставаться функциональными в пожилом возрасте, поскольку в стране недостаточно развита культура старения, заявил директор Научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология» доктор медицинских наук профессор Кирилл Прощаев.

«Есть базовые правила: сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры, должна быть культура похода к доктору», – сказал врач-геронтолог в комментарии Ura.ru.

Специалист также отметил, что ряд профессий позволяет, при прочих равных условиях, «работать бесконечно долго». В пример он привел учителя истории, который, по его словам, и в 80 лет может работать эффективно.

«Другое дело, если профессия человека связана с повышенным риском того, что если он станет не функциональным, то начнет терять профессиональные навыки», – пояснил Прощаев.

Культура старения, продолжил он, поможет людям задуматься об этом заранее и спрогнозировать дальнейший ход карьеры, например, получить дополнительную специальность.

Прощаев посоветовал также не противиться развитию технологий, не игнорировать новые гаджеты и сервисы. «Мир развивается, и мы должны привить себе культуру освоения новых технологий», – заключил он.

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