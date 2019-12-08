Геронтолог дал три совета по подготовке к старости

Взгляд
8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
Разделы

Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
Перейти а раздел…

Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

8 декабря 1991 года Кравчук, Шушкевич и Ельцин своими подписями поставили точку в истории СССРФото: Юрий Иванов/РИА "Новости"
«Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Так он комментирует тот факт, что накануне подписания Беловежских соглашений делегации из Донецка и Луганска просили Москву не оставлять их под властью Киева. Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Рожать в США дорого и смертельно опасно

Роды в США – это не только очень дорого, но и очень рискованноФото: Lucas Jackson/Reuters
Как выясняется, рожать в России не только выгоднее, но и куда безопаснее, чем в США. Это наглядно показывает статистика смертности при родах. За последние тридцать лет этот показатель в США вырос в три раза – такие темпы роста демонстрировали только истерзанные гражданскими войнами Афганистан и Судан. Что происходит с американским здравоохранением? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Что думают украинцы о войне в Донбассе

    Во Франции грядет революция

    Кто и за что спорит в Арктике

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Белоруссии началась новая акция против интеграции с Россией
              Преемница Меркель потребовала новых мер против России из-за дела ХангошвилиВ Белоруссии началась новая акция против интеграции с РоссиейГлава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешнымНемецкие СМИ предрекли крах мировой системы торговли в считанные дни
              Вице-губернатор Тамбовской области погиб под домашним арестомНа Западе констатировали появление реальной границы в ДонбассеФранцузский политолог отказался считать Россию сверхдержавойВ США спустили на воду новейший авианосец
              Впервые в истории женского катания на соревнованиях исполнен четверной флипНа Украине заявили о неблагодарности Киева за подарки от СССРСын Валерии разбился на спорткаре на трассе М-11Газета ВЗГЛЯД предлагает читателям поздравить Россию с Новым годом

              Главная тема


              Рожать в США дорого и смертельно опасно

              конфликт в Донбассе


              В Киеве предсказали «послевкусие разочарования» от саммита «нормандской четверки»

              Глава МИД ФРГ


              Германия потребовала от России идти навстречу Украине

              при сопровождении Су-27


              Опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун»

              Видео

              Беловежские соглашения


              Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

              заседание ОПЕК+


              Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

              гиперзвуковой комплекс


              Россия готова прийти на переговоры с США с «Кинжалом»

              Мифология Запада


              КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

              Оборонный потенциал


              Сергей Мардан: История Великой полярной армады началась 60 лет назад

              Репутация государства


              Ирина Алкснис: Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

              Последнее слово


              Максим Соколов: Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              Чем для вас является YouTube?

              Геронтолог дал три совета по подготовке к старости

              8 декабря 2019, 15:13

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Россиянам бывает тяжело оставаться функциональными в пожилом возрасте, поскольку в стране недостаточно развита культура старения, заявил директор Научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология» доктор медицинских наук профессор Кирилл Прощаев.

              «Есть базовые правила: сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры, должна быть культура похода к доктору», – сказал врач-геронтолог в комментарии Ura.ru.

              Специалист также отметил, что ряд профессий позволяет, при прочих равных условиях, «работать бесконечно долго». В пример он привел учителя истории, который, по его словам, и в 80 лет может работать эффективно.

              «Другое дело, если профессия человека связана с повышенным риском того, что если он станет не функциональным, то начнет терять профессиональные навыки», – пояснил Прощаев.

              Культура старения, продолжил он, поможет людям задуматься об этом заранее и спрогнозировать дальнейший ход карьеры, например, получить дополнительную специальность.

              Прощаев посоветовал также не противиться развитию технологий, не игнорировать новые гаджеты и сервисы. «Мир развивается, и мы должны привить себе культуру освоения новых технологий», – заключил он.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............