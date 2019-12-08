Задержан подозреваемый в наезде на школьников в Нижнем Новгороде

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области сообщило о задержании подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого один человек погиб, еще 11 пострадали.

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, в качестве подозреваемого в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

Напомним, в субботу в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, один из которых после столкновения вылетел на тротуар, сбив группу девятиклассников, направлявшихся в театр в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков, все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. У одного из взрослых травма легкой степени тяжести, у второго – средней степени, еще одна женщина умерла.

По данным ГИБДД, предполагаемый виновник аварии ранее лишался прав за пьяное вождение, при этом после ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования.

При этом в МВД опровергли причастность экс-сотрудника главка к ДТП в Нижнем Новгороде.