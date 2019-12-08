МВФ пообещал Украине новый кредит на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с властями Украины по новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов сроком на 3 года, сообщила директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По словам Георгиевой, «сотрудники МВФ достигли соглашения с властями [Украины] по поводу политики, которая ляжет в основу нового соглашения о кредитовании сроком на 3 года на 4 млрд SDR (специальных прав заимствования) (около 5,5 млрд долларов США)», передает ТАСС. Глава МВФ уточнила, что новое «соглашение должно быть одобрено руководством МВФ и советом директоров».

«Я заверила президента [Украины Владимира Зеленского] в готовности МВФ поддерживать политику [украинских] властей, нацеленную на поддержание макроэкономической стабильности и вывод экономики на путь более уверенного, устойчивого и инклюзивного роста», – добавила Георгиева.

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили достижение договоренности с МВФ касательно выделения 4 млрд SDR.

Напомним, в ноябре Верховная рада разрешила продажу земли, после чего в МВФ заявили о прогрессе по новой программе кредитования Украины. В связи с этими событиями Партию Зеленского обвинили в продаже Украины.

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