Представитель МВФ отметил прогресс по новой программе кредитования Украины

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден сообщил о достижении прогресса в дискуссиях о новой программе кредитования Украины.

«Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста», – сказал ван Роден, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство МВФ на Украине.

Он также отметил, что миссия МВФ «отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики».

Напомним, в декабре 2018 года минфин Украины обнародовал условия по новому траншу МВФ.