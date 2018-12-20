Минфин Украины обнародовал условия по новому траншу МВФ

Министерство финансов Украины обнародовало детали меморандума с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике в рамках новой программы кредитования страны.

МВФ принял решение о выделении Украине новой кредитной линии на 3,9 млрд долларов в рамках 14-месячной программы.

Первые 1,4 млрд долларов будут доступны в ближайшее время, остальные – в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.

Меморандум излагает политику и стратегию, которых должна придерживаться Украина в 2018-2020 годах, передает РИА «Новости».

Выполнение положений меморандума должно позволить стране привлечь 3,9 млрд долларов поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы нацбанка Украины.

Меморандум предполагает, что инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, в 2020 году - 5% +/- 1%.

Для этого Минфин должен передавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков. Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности, бюджет должен сложиться с дефицитом 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

Программа предполагает, что во время ее действия не будет налоговой амнистии. Также Украина должна назначить не менее 35 судей в Высший антикоррупционный суд до мая 2019 года, внести поправки в законодательство в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.