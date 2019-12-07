Пропавший под Петербургом журналист найден мертвым

Петербургский журналист Лев Аникин найден мертвым за железнодорожной станцией Старая Малукса в Ленинградской области.

По данным следствия, смерть могла наступить в день исчезновение Аникина – 27 ноября. Отмечается, что на теле следов насильственной смерти не обнаружено, сообщает «Фонтанка.ру».

Лев Аникин, который в 90-е годы работал обозревателем отдела экономики газеты «Невское время», проживал в поселке Старая Малукса Кировского района Ленобласти.

В начале декабря о его пропаже в полицию сообщила дочь Наталья. По предварительной версии, он мог скончаться в результате инсульта.

Ранее сообщалось, что известный алтайский фотограф Волобуев пропал в Москве.