Лукашенко рассказал о своем доме в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о своем уютном доме в Сочи.

«Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Напомним, в Сочи проходят переговоры лидеров России и Белоруссии. Владимир Путин отметил значимость встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

А Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией. Также белорусский лидер пошутил по поводу диверсии Пескова.