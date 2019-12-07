Британский министр испугалась «российского вмешательства»

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Ники Морган заявила, что якобы имеющее место «вмешательство» России в намеченные на 12 декабря британские парламентские выборы должно стать причиной для беспокойства.

В эфире Sky News министр прокомментировала сообщение газеты The Daily Telegraph о том, что опубликованные в социальных сетях документы, компрометирующие правящую Консервативную партию Великобритании, могут быть частью дезинформационной кампании, которую якобы проводит Россия.

«Конечно, мы должны быть обеспокоены», – сказала министр, добавив, что обстоятельства публикации указанных документов «имеют совокупность признаков российского вмешательства».

«Мы должны это ясно осознавать, смотреть за этим с точки зрения наших демократических процессов», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, 2 декабря The Daily Telegraph со ссылкой на выводы неправительственной организации Атлантический совет и американской аналитической компании Graphika сообщила, что скандальные документы в конце октября были опубликованы на сайте Reddit пользователем, писавшем на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка. Он разместил ссылку на 450-страничный британский правительственный доклад для закрытого пользования, в котором описывался ход идущих уже два года переговоров с США о заключении торгового соглашения с Великобританией после Brexit.

По мнению экспертов, появление документов в соцсетях за считанные недели до выборов целенаправленной «информационной операцией», к которой может быть причастна иностранная держава.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял об отсутствии свидетельств «вмешательства» России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.