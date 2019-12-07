Эксперт: Ситуация на Донбассе остается самой острой проблемой европейской безопасности

«Ситуация на Донбассе остается сегодня самой острой проблемой европейской безопасности», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Совета по международным отношениям «Минский диалог», эксперт клуба «Валдай» Евгений Прейгерман. Так он прокомментировал прошедшее 5-6 декабря 26-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ.

«Разумеется, сложно было ожидать, что встреча глав российской и европейской дипломатии менее чем через неделю после официального вступления [Жозепа] Борреля в должность [верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности], да еще и «на полях» международного форума может принести какие-то заметные результаты. Она по определению могла быть только ознакомительной, даже несмотря на то, что лично дипломаты уже давно знакомы. Ни обстоятельства, ни протокол, ни специфика институтов ЕС не предполагали возможности серьезных договоренностей», – отметил Прейгерман.

«Ситуация на Донбассе остается сегодня самой острой проблемой европейской безопасности, а СМИД ОБСЕ – это самая высокая ежегодная встреча в рамках наиболее репрезентативной организации, ответственной за европейскую безопасность», – подчеркнул эксперт.

По его словам, заседание СМИД дает важную и даже уникальную возможность говорить о самых последних событиях внутри и вокруг Донбасса абсолютно всем заинтересованным сторонам.

«Другое дело, что едва ли до предстоящего парижского саммита в «нормандском формате» этот разговор на СМИД мог принести какие-то существенные результаты. В лучшем случае СМИД позволил отдельным участникам вкратце сверить часы по донбасской проблематике и наметить какие-то возможные дальнейшие действия. Но все в ожидании того, чем закончится саммит в Париже, так как только после него станет понятно, открываются ли какие-то новые перспективы для урегулирования конфликта», – добавил эксперт.

Прейгерман прокомментировал и очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, прошедший «на полях» заседания СМИД ОБСЕ. «Несмотря на то, что это была уже пятая встреча министров в этом году, что указывает на существенную активизацию переговорного процесса после смены власти в Армении, сложно говорить о каких-то подвижках. Это хорошо было видно по выступлениям обоих дипломатов на пленарной сессии СМИД. Но одновременно это тот случай, когда сам факт встречи и разговора уже можно записывать в актив, даже если он не позволяет никуда сдвинутся в решении принципиальных противоречий. События апреля 2016 года подсказывают, что альтернатива таким переговорам может быть очень кровавой», – заключил Евгений Прейгерман.

5 декабря глава МИД Сергей Лавров обсудил с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам, зампредседателя Еврокомиссии Жозепом Боррелем перспективу урегулирования конфликта на Украине в контексте предстоящего саммита в «нормандском формате».