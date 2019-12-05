Лавров обсудил Украину с главой европейской дипломатии

Глава МИД Сергей Лавров обсудил с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам, зампредседателя Еврокомиссии Жозепом Боррелем перспективу урегулирования конфликта на Украине в контексте предстоящего саммита в «нормандском формате».

В сообщении на сайте МИД указывается, что переговоры состоялись на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

В ходе беседы были «предметно рассмотрены пути преодоления затянувшегося периода стагнации в отношениях Россия-ЕС».

Российская сторона акцентировала, что «восстановление между Россией и ЕС взаимовыгодного, равноправного и уважительного взаимодействия в сферах совпадающих интересов отвечало бы интересам стран и народов всего европейского континента».

Также была «подчеркнута важность и взаимная польза налаживания предметного диалога между ЕАЭС и ЕС». Обе стороны выразили «заинтересованность в развитии практики политических консультаций между Москвой и Брюсселем».

Также «обсужден ряд международных тем, включая перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте предстоящего саммита в «нормандском формате», были затронуты тема Сирии, ситуация на Ближнем Востоке в целом, а также ситуация вокруг Венесуэлы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, чего хочет добиться на «нормандском саммите».

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