В забайкальском селе отремонтировали дом культуры

В Забайкальском крае для жителей отдаленного поселка Чиндалей после капитального ремонта открыли дом культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работы проведены в рамках национального проекта «Культура» на сумму более 8 млн рублей, отмечается на сайте Забайкальского края.

Здание дома культуры 1961 года постройки теперь преобразилось. Проведены строительно-монтажные работы здания и зрительного зала на 180 посадочных мест.

«Впервые за многие годы культура становится объектом национального внимания и одним из приоритетов государственной политики страны. Уже сегодня мы ощущаем результаты реализации нацпроектов, к концу года завершатся капитальные ремонты 12 домов культуры, детские школы искусств получили новые пианино, пять районов станут обладателями автоклубов, откроются три кинозала с новым оборудованием. Также 111 культработников повысили свою квалификацию в центрах непрерывного образования», – отметила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Также в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкальскому краю на развитие сферы культуры в течение трех лет будет выделено 417,8 млн рублей. За счет этих средств до 2021 года построят шесть домов культуры. Средства программы предусматривают также капитальный ремонт трёх домов культуры.

Развитие сферы культуры в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.