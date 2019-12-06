Иран сообщил о достигнутом соглашении по сделке ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам заседания ОПЕК заявил, что организация достигла согласия по сделке ОПЕК+.

Зангане заявил, что «да, у нас есть согласие», передает РИА «Новости».

В свою очередь, саудовский министр энергетики Абдель Азиз Аль-Сауд заявил о достижении консенсуса по дальнейшим действиям и анонсировал хорошие новости по сделке ОПЕК+ в пятницу.

Он добавил, что теперь предстоит продолжить диалог со странами «не ОПЕК».

Напомним, заседание стран ОПЕК проходило в четверг и длилось около шести часов.

Ранее в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти в США. Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД заявили, что добыча сланцевой нефти наносит вред экологии, однако говорить о ее скором конце пока очень рано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цены на нефть создадут проблемы США и помогут России.