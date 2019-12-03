Эксперты опровергли скорый конец «золотого века» сланцевой нефти в США

Добыча сланцевой нефти наносит вред экологии, однако говорить о ее скором конце пока очень рано, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Ранее министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявили, что рост добычи сланцевой нефти в США в 2020 году замедлится, и это ознаменует собой конец «золотого века» этой индустрии.

«Это, скажем так, академический вопрос – закончился он или нет. Ангажированность у этого есть, конечно. ОПЕК – это центр, который всегда будет противостоять сланцевым добытчикам, а сланцевые добытчики будут противостоять традиционной нефти. Традиционная нефть добывается странами ОПЕК, естественно. Есть сценарий того, что сланцевую нефть добывать экологически проблемно, есть затратная часть, для этого необходимо много воды, инфраструктура транспортная. То есть добыть эту нефть одно, надо ее еще и доставить», – заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Эксперт также добавил, что прогнозы по сланцевой нефти и по росту добычи в Северной Америке все-таки еще прогрессивны, поэтому пока рано говорить о том, что на этой индустрии можно ставить крест.

«Другое дело, что сланцевая нефть стоит дороже традиционной и сильно конъюнктурно уязвима. То есть если цены на нефть, допустим, будут близки к порогу 40 долларов за баррель, то большинство сланцевых скважин по сути встанут и инвестиции не будут идти в сектор. А сделка ОПЕК+, напротив, помогает поддерживать высокие цены на нефть и непроизвольно помогает сланцевым добытчикам развиваться. Вот в чем, скажем так, парадокс. Вот таким образом существует мировой рынок нефти. И сланцевая добыча, и традиционная, они, что называется, пока дополняют друг друга», – сказал Пасечник.

Не верит в скорое прекращение или снижение темпов добычи «сланца» и к. х. н., профессор кафедры технической переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Елена Чернышева.

«Я думаю, что добыча сланцевой нефти будет осуществляться еще долгое время, потому что распространение этих запасов может быть повсеместным. Но при сегодняшнем уровне развития технологий сама добыча достаточно варварская, с точки зрения экологии – это разрушение природы. Поэтому вряд ли добыча закончится, если только это не будет запрещено государством как декларация того, что это вредно для природы», – заявила Чернышева.

Напомним, в ноябре стало известно о планах нефтегазовых компаний США сократить добычу нефти и газа. В том же месяце президент Владимир Путин констатировал, что добыча сланцевой нефти в США «вышла на полку».