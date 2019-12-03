В ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти в США

Министры Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончился, сообщает Bloomberg.

По мнению стран-участников ОПЕК, в 2020 году рост добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах замедлится. Такой же оценки, по сведениям Bloomberg, придерживаются и нефтяные трейдеры, передает РИА «Новости».

Так, аналитики Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США в период с декабря 2019 года по декабрь 2020-го увеличится на 700 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 млн баррелей с конца 2018 года по конец 2019-го.

Вместе с тем, замедление роста не означает его отсутствие. В то время как американские независимые компании, добывающие сланцевую нефть, объявляют о сокращении расходов, крупные игроки, вероятно, продолжат наращивать ее добычу, отмечает Bloomberg.

При этом автор материала считает, что самой большой проблемой для стран ОПЕК является не американская сланцевая нефть, а общий рост добычи «черного золота» в таких странах, как Бразилия и Норвегия.

Напомним, в ноябре стало известно о планах нефтегазовых компаний США сократить добычу нефти и газа. В том же месяце президент Владимир Путин констатировал, что добыча сланцевой нефти в США «вышла на полку».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет.

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