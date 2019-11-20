Путин пошутил по поводу технологий США по добыче сланцевой нефти

Президент Владимир Путин пошутил по поводу технологий США, отвечая на вопрос о том, почему Россия не вкладывается в добычу сланцевой нефти.

«Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом – цап-царап. Или задешево купим. ... Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно!» – заявил Путин, рассказывая о том, почему Россия не вкладывается в добычу сланцевой нефти.

По словам главы государства, добыча сланцевой нефти в США «вышла на полку», и Москва мы не прогнозируем ее роста. При этом Путин подчеркнул, что Россия никогда не пойдет на такие варварские способы, которые используются для добычи сланцевой нефти, передает РИА «Новости».

Путин пообещал, что Россия всегда будет ответственным участником мирового энергетического рынка и продолжит работать с ОПЕК+ для стабилизации и прогнозируемости рынка нефти, передает ТАСС.

«Здесь у нас есть и споры по каким-то незначительным элементам, но в целом у нас общая задача. Задача заключается в том, чтобы рынок был сбалансированным, чтобы он был приемлемым, как для производителей, так и для потребителей. И самое главное, хочу это подчеркнуть, чтобы он был прогнозируемым», – добавил Путин.

По его словам, «Россия влияет на мировой энергетический рынок, серьезным образом влияет». «Но наибольшего эффекта мы добиваемся тогда, когда работаем вместе с другими основными производителями. И только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков», – добавил Путин.

Между тем в мае министр финансов Антон Силуанов выразил обеспокоенность из-за того, что пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет.