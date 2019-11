В США собрались сокращать добычу нефти и газа

Американские нефтегазовые компании решили сменить курс и теперь планируют сокращать как производство нефти и газа, так и свои капиталовложения.

Наиболее заметна тенденция среди крупнейших производителей природного газа в США, в том числе EQT Corp. и Chesapeake Energy Corp. Они заявляют о намерении урезать добычу в следующем году, передает «Интерфакс».

Сокращать расходы обещают и компании по добыче сланцевой нефти: Diamondback Energy Inc., Callon Petroleum Co. и Cimarex Energy Co. и т.д.

Компании полагают, что лучше добывать меньше в расчете на будущий рост цен. Таким образом рост добычи в США, скорее всего, практически сойдет на нет в 2020 году, пишет The Wall Street Journal.

Также сообщается, что производители природного газа пытаются сократить избыток сырья, ставшего причиной снижения цен до многолетних минимумов.

Отметим, что ОПЕК ожидает роста добычи жидких углеводородов в России в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки.