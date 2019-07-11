В ОПЕК спрогнозировали рост добычи углеводородов в России в 2020 году

ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2019 году до 11,39 млн баррелей в сутки в связи с продлением сделки ОПЕК+ на девять месяцев, однако ожидает роста на 100 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, говорится в июльском докладе организации.

В предыдущем прогнозе ОПЕК сообщала о добыче жидких углеводородов в России в 2019 году на уровне 11,53 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, которые приводит организация, добыча жидких углеводородов в России в июне выросла в месячном выражении на 0,04 млн баррелей в сутки – до 11,34 млн баррелей.

«Эта оценка основана на возобновлении работы нефтепровода «Дружба», – отмечается в документе.

ОПЕК сообщает, что «продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев привело к пересмотру данных по добыче нефти в России на второе полугодие 2019 года – до 11,34 млн баррелей в сутки». Предполагается, что из-за этого «добыча российской нефти вырастет лишь на 0,05 млн баррелей в сутки в 2019 году в среднем до 11,39 млн баррелей в сутки».

«После продления сделки ОПЕК+ и с учетом других результатов по проектам, в 2020 году ожидается рост на 100 тыс. баррелей в сутки – до 11,49 млн баррелей в сутки», – также прогнозируют в организации.

Также ОПЕК ожидает продолжения роста добычи нефти в США в 2020 году, добыча может увеличиться на 1,21 млн баррелей в сутки – до 13,54 млн баррелей.

Такая динамика, однако, свидетельствует о замедлении темпов роста добычи американской нефти. По прогнозам экспертов ОПЕК, в 2019 году рост показателя может составить 1,37 млн баррелей в сутки – до 12,33 млн баррелей.

Кроме того, ОПЕК понизила прогноз по росту предложения нефти в мире от стран вне организации в 2019 году на 95 тыс. баррелей в сутки, до 2,05 млн баррелей, в 2020 году ожидает роста на 2,44 млн баррелей в сутки.

Общий объем поставок вне ОПЕК в 2019 году теперь ожидается на уровне 64,43 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что США, Бразилия, Норвегия, Канада, Россия, Австралия и Казахстан станут основными драйверами роста предложения нефти, а Мексика, Колумбия, Великобритания, Индонезия и Таиланд – наоборот, снижения.

«Прогноз по предложению в 2020 году странами не-ОПЕК, несмотря на ожидаемый ввод новых трубопроводов для транспортировки нефти из бассейна Permian (находится в США) в объеме более 2,5 млн баррелей в сутки, подвержен множеству неопределенностей, включая цены на нефть, управление инвестициями, хеджирование, инфляцию затрат, незапланированные простои, связанные с техническими проблемами, задержку ввода новых проектов и продолжительность технического обслуживания», – сообщает ОПЕК.

Сообщается также, что эксперты прогнозируют рост спроса со стороны страны ОЭСР на 90 тыс. баррелей в сутки. При этом положительная динамика ожидается лишь в странах Северной и Южной Америки, а в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе спрос продолжит снижаться.

«Факторы, которые могут повлиять на темпы роста спроса на нефть в 2020 году, включают макроэкономические изменения в основных странах-потребителях, вытеснение тяжелых дистиллятов природным газом и другими видами топлива, программы субсидирования и планы по их прекращению, последствия ввода в эксплуатацию/задержки/закрытия мегапроектов в области переработки и программы по снижению расхода топлива, особенно в транспортном секторе», – отмечается в докладе.

Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2020 году превысит знаковые 100 млн баррелей в сутки и достигнет уровня в 101,01 млн баррелей в сутки.

Ранее была подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+.

Напомним, Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года.

В течение девяти месяцев страны ОПЕК+ продолжат придерживаться существующих квот, предусматривающих сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Таким образом, Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

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