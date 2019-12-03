России в 2020 году пообещали нефтяные сверхдоходы

Взгляд
3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
Разделы

Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»

Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания сенсационного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились?  Подробности...
Перейти а раздел…

Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России – гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский продемонстрировал презрение к жителям Донбасса

Зеленский выбирает агрессивную риторику против жителей ДонбассаФото: president.gov.ua
Президент Украины выступил с программным интервью за несколько дней до встречи в «нормандском формате». Зеленский обозначил крайне противоречивое и порою даже презрительное отношение к тем, кто восстал с оружием против совершенного в Киеве переворота – жителям Донбасса. Какой рецепт взаимодействия с этими гражданами Украины предлагают действующие украинские власти? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...

Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Китайский секрет «Силы Сибири»

    Все, что нужно знать о газопроводе «Сила Сибири»

    Почему медведь стал символом России

      Перейти а раздел…

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В МИД ответили США на заявления о возможном расширении «нормандского формата»
              В США арестовали россиянина за попытку приобрести газовую турбину для работы в АрктикеСША признали неэффективность антироссийских санкцийЧисло кораблей-носителей «Калибров» будет увеличено вдвоеУкраина объявила Цемаха в розыск
              Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой безопасности РоссииПремьер Греции заявил о «вмешательстве» России в ситуацию на БалканахБывший украинский нардеп Онищенко задержан в ГерманииТаксисты объяснили рост числа ДТП с их участием
              Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с РоссиейВ Подмосковье нашли свалку бочек с серной кислотойВ США заявили о замедлении строительства «Северного потока – 2»Песня «Тает лед» оказалась об отношениях между Россией и Украиной

              большая политика


              Политолог: Партия Прилепина — это претензия на замену стареющему Лимонову

              труба в Европу


              Россия и Украина заключили 10-летнее соглашение по транзиту нефти

              «Он не русский»


              Певцов назвал Познера врагом России

              Видео

              символ России


              Русского медведя придумали русофобы

              новая реальность


              Закон о семейном насилии лишит мужчин невиновности

              Товарищ Хуа


              Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

              транзита газа


              Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

              Угроза безопасности


              Дометрий Завольский: СССР погубили советские методы

              Преследовать и карать


              Наталья Холмогорова: Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

              Радикальные реформы


              Андрей Манчук: Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Вам нужен документ с указанием вашей национальности?

              России в 2020 году пообещали нефтяные сверхдоходы

              Сланцевой революции США предрекли конец   3 декабря 2019, 20:30
              Фото: Nick Oxford/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?

              Сделано сразу несколько шокирующих прогнозов по нефти на 2020 год. В ОПЕК заявили о завершении «золотого века» добычи сланцевой нефти в США. Сланцевая революция, которая привела к неудержимому росту добычи нефти в США, в следующем году начнет сбавлять темпы, пишет Bloomberg.

              Поэтому странам ОПЕК и России нет необходимости еще больше снижать добычу нефти, достаточно сохранить квоты на текущем уровне. Этого уже будет достаточно для поддержания и даже увеличения цен на нефть, которые в этом году снова опустились в район 60–65 долларов за баррель. Таким образом, ОПЕК не верит и в амбициозный прогноз Международного энергетического агентства, где ожидают роста добычи нефти в США на 1,2 млн баррелей в 2020 году. В этом сентябре добыча нефти в США достигла исторического пика – почти 17,5 млн баррелей в сутки, это на 1,3 млн баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

              С другой стороны, датский Saxo Bank, который ежегодно предоставляет шокирующие прогнозы на будущий год, предсказал рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году.

              Во-первых, ОПЕК и Россия, наблюдая замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят в 2020 году о новом серьезном сокращении собственной добычи. Одновременно следующий этап IPO Saudi Aramco обеспечит желаемую оценку компании для инвесторов за пределами Саудовской Аравии. В итоге рынок нефти будет захвачен врасплох и стоимость нефти марки Brent вернется к 90 долларам за баррель, предсказывают в банке. Стоимость акций «Роснефти» взлетит в итоге сразу на 50%.

              Такой резкий скачок цен на нефть будет только на руку России, ведь экспортные доходы вырастут, а при наполненных до краев резервах появятся дополнительные возможности для финансирования нацпроектов.

              Неужели сланцевой революции в США действительно пришел конец и мир в следующем году вернется к дорогой нефти?

              Все это, конечно, возможно, но маловероятно. В реальной жизни истина, скорее всего, находится где-то посередине.

              «ОПЕК ставит под сомнение тот факт, что сланцевая революция, которая длится уже 10 лет, это вечная история. Но ОПЕК передергивает, уверяя, что затухание сланцев – это дело ближайших лет. Скорее она выдает желаемое за действительное»,

              – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «И ОПЕК+ существенно сокращать добычу тоже не будет. Им нет смысла радикально сокращать добычу, чтобы достичь цены на нефть в 90 долларов за баррель, потому что страны верстают свои бюджеты при 60 долларах», – добавляет он.

              Сланцевая революция в США создала нового сильного игрока на рынке, с которым приходится считаться. Добыча американской нефти дошла до рекордных 12,8 млн баррелей, тогда как два года назад в США добывали еще 10 млн баррелей в сутки. Во многом именно США виноваты в обвале цен на нефть.

              Замедление нефтедобычи в США в 2020 году вполне может произойти. Этого ждут многие: и трейдеры, и руководители нефтяных компаний. «Количество нового оборудования стало сокращаться еще в сентябре, когда сланцевые компании снизили выработку почти на 10% по сравнении с августом. В FracFocus предсказывают падение производства в четвертом квартале на 15% по сравнению с третьим кварталом, а значит, цифры будут сопоставимы с аналогичным периодом 2018 года», – отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

              «Но хоронить сланцевых добытчиков преждевременно, хотя их жизнь в последнее время очевидно стала намного труднее», – отмечает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

              Замедление темпов роста не означает снижения. Можно провести параллель с китайской экономикой, темпы роста которой замедлились от двузначных до 6,2% в год. Однако многие западные страны завидуют такому росту ВВП Китая, ведь их экономики стагнируют или вовсе уходят в минус.

              По словам Когана, проблемы были заложены изначально самой технологией, которая позволяла даже небольшим игрокам стать участником нефтяной «лихорадки», купив небольшой участок земли и привлекая практически «бесплатное» финансирование. До поры до времени это все работало. «Но после того, как цены на нефть понизились и возникли инфраструктурные ограничения в виде нехватки воды, рабочей силы, полной загрузки существующих нефтепроводов, стало очевидно, что планы о выходе на самоокупаемость оказались несостоятельными. Банки готовы «перекрыть кислород» и ограничить предоставление новых кредитов, что для многих компаний смерти подобно», – говорит Коган.

              По данным Bloomberg, ожидается, что впервые примерно за три года кредиторы ужесточат финансовые условия для сланцевиков. Более того, в последнее время некоторые кредиторы уже сократили свои кредитные линии, ограничив сланцевикам доступ к свежему капиталу.

              При этом, закредитованность американских сланцевиков колоссальная. По данным WSJ, до конца 2019 года им нужно вернуть банкам 9 млрд долларов, а в ближайшие три года – 137 млрд долларов. «В условиях отрицательных денежных потоков вернуть долги возможно лишь в случае привлечения акционерного капитала, но рынок для таких компаний закрыт», – констатирует эксперт.

              Поэтому не исключена волна банкротств сланцевых компаний. Несмотря на это, добыча может продолжить расти, потому что более сильные игроки выживут и консолидируют отрасль, считает Коган.

              «С одной стороны, себестоимость сланцевых проектов снижается благодаря улучшению технологий. С другой, есть факторы, которые ухудшают себестоимость. В частности, усложняется ресурсная база. В 2015–2016 годах, когда цена на нефть упала, сланцевые компании, чтобы выжить, снимали сливки – бурили простые маржинальные участки. Сейчас в разработку вступают более сложные проекты, работать становится сложнее и дороже», – говорит Юшков.

              «Сланцевая добыча вряд ли завтра прекратится. Сейчас при 60 долларах она чувствует себя довольно комфортно – это верхняя планка рентабельности американских проектов. Однако, скорее всего, постепенно рентабельность сланцевых проектов будет снижаться. И американским проектам понадобится более высокая цена на нефть», – говорит Юшков.

              Парадокс в том, что именно от политики ОПЕК+ во многом зависит выживаемость сланцевых проектов. «Если бы не скоординированные действия ОПЕК+ по ограничению ежедневной добычи в 1,2 млн баррелей, «сланцевой сказке» еще раньше пришел бы конец»,

              – говорит Коган. То есть ОПЕК своим сокращением добычи помогала не только себе, но и американским нефтедобытчикам.

              И сейчас вопрос их выживаемости тоже в руках ОПЕК+. «Если там захотят задушить сланцевые проекты, то ОПЕК+ достаточно увеличить добычу так, чтобы цены на нефть оставались на уровне 60 долларов за баррель. Постепенно многие проекты сланцевой нефти в США не выдержат этого и будут добывать все меньше и меньше», – говорит Юшков.

              Однако пока организация играет на стороне сланцев. Сохранение уровня добычи стран ОПЕК+ на текущем уровне при замедлении мировой экономики и добычи сланцевой нефти может привести к росту цен на нефть. А это будет на руку американским компаниям.

              Любопытно, что снижение добычи сланцевой нефти сразу отразится на газовых проектах в США и может даже снизить давление из-за океана на «Северный поток – 2». Жаль только, что это не произойдет быстро. Как же это повлияет на американский СПГ?

              «Если вспомнить, то сланцевая революция в США началась в газовой отрасли. Когда рост добычи сланцевого газа привел к переизбытку газа и падению цен на внутреннем рынке. Тогда компании, чтобы выжить, перешли на жидкие углеводороды. Сланцевая нефть – это, по сути, газовый конденсат. Жидкими углеводородами, то есть сланцевой нефтью, они зачастую покрывают убыток от сланцевого газа. Поэтому чем меньше будет рентабельность продажи сланцевой нефти, тем большее напряжение будет в газовой отрасли. Когда цены на внутреннем рынке вырастут, планы по экспорту американского СПГ могут снизиться», – рассуждает эксперт ФНЭБ. А значит, и желание США вытеснить Газпром с европейского рынка любыми нерыночными способами может сойти на нет. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............