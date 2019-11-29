Что мешает российской экономике совершить прорыв

Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?

Министр финансов Антон Силуанов ждет в этом году роста российской экономики не менее 1,3%, а может даже и выше. По его словам, динамика экономического роста нарастает, в том числе потому, что начинают работать национальные проекты. Правительство рассчитывает добиться более высокого роста в 2020 году – на 1,7%, а в 2021 году – сразу на 3,1%.

И главным стимулом для этого должна стать реализация национальных проектов. На них в 2019–2024 годах планируется израсходовать 25,7 трлн рублей, и 70% расходов пойдет на четыре основных направления. Это инфраструктура, строительство дорог, экологическая и демографическая политика.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, нацпроекты могут помочь ускорить экономический рост России на 1,5%. По его словам, эффект от инвестиций в национальные проекты будет больше, если получится привлечь в них большие объемы частного капитала. А росту инвестиций со стороны частного сектора, в свою очередь, будут способствовать более дешевые кредиты.

Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин менее оптимистичен. По его мнению, прогнозы правительства по росту российской экономики труднодостижимы не только в этом году, но и в 2020 и 2021 годах. Пессимизм по текущему году вполне понятен – в первом полугодии рост был всего 0,7%. Западные институты буквально в октябре снизили свои прогнозы по России. В МВФ ждут роста российской экономики в этом году максимум на 1,1%, во Всемирном банке – на 1%.

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Однако Кудрин считает, что будет трудно совершить скачок к 3,1% роста ВВП в 2021 году. «Беспокоит, что в нем (прогнозе) недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за три года структура бюджета практически не меняется», – объясняет Кудрин. Вклад нацпроектов в темпы роста ВВП России составит не более 0,5 процентного пункта в долгосрочной перспективе, поэтому достичь целей правительства по росту российской экономики на 3% в год и поддерживать этот показатель в среднесрочной перспективе будет достаточно сложно, считают и в рейтинговом агентстве «Мудис».

«Можно спорить о десятых долях процентов, но это уже не так важно. Принципиально то, что прорыва не будет. Прорыв – это экономический рост выше трех процентов, на 4-5%. По данным Росстата, во многих регионах России сокращается даже номинальная заработная плата. Поэтому говорить о том, что нас ждут успехи в экономической области в ближайшее время, не приходится», – считает также доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Почему многие эксперты не верят, что нацпроекты помогут показать резкий скачок в темпах роста в 2021 году на 3,1%? Дело в том, что одних национальных проектов для рывка российской экономики недостаточно. «Национальные проекты сами по себе могут способствовать решению конкретных задач, но они не могут обеспечить тот самый прорыв. Счетная палата уже начала критиковать и освоение средств по нацпроектам, и реальные дела в этом направлении», – считает Смирнов.

«Нацпроекты – это лишь фундамент, который мы закладываем на будущее, это инвестиции в человеческий капитал, образование, здравоохранение, инфраструктуру. Ведь просто от того, что у нас стали лучше лечить онкологию, экономического роста не возникнет. Нацпроекты дадут выхлоп только в комплексе с созданием нормальной инвестсреды»,

– считает директор научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров.

Если нацпроекты будут реализовываться эффективно, то, конечно, они повысят потенциал роста российской экономики. Однако раскрыться такой потенциал может только при улучшении инвестиционного и бизнес-климата, а это можно сделать за счет реформы судебной системы и демонополизации экономики путем приватизации, считает Назаров. «Однако четких планов по приватизации у правительства нет, а судебная реформа находится вне зоны его прямого воздействия», – поясняет он.

И все же правительство делает кое-что важное для повышения инвестиционной привлекательности страны, а именно проводит реформу надзора за бизнесом, так называемую регуляторную гильотину. «Если правительству удастся достичь значимых результатов в этом направлении, и оно убедит бизнес, что действительно стало лучше, тогда тот фундамент, который закладывают национальные проекты, будет использован для экономического роста», – считает экономист.

Важный вопрос, как будут реализованы национальные проекты. Во-первых, в этом году реализация нацпроектов уже затормозилась. Так, в первом квартале 2019 года расходы федерального бюджета по инфраструктурным нацпроектам отставали от плана на 60%, за восемь месяцев 2019 года отставание уменьшилось до 40%. Однако такая медлительность в расходовании средств все равно недопустима. Получится ли решить эту проблему?

Второй вопрос – в эффективности реализации. Значительная часть денег, например, будет тратиться на инфраструктуру и на дорожное строительство. «Конечно, нам нужно развивать инфраструктуру. Само направление – правильное, но даст ли оно выхлоп – непонятно. Ведь можно построить дорогу в никуда, а можно – в нужном месте. Можно строить по завышенной цене, а можно – по нормальной», – объясняет Назаров.

Еще один риск – это низкий уровень эффективности госинвестиций при распространении их поддержки на другие сферы экономики, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его мнению, многое будет зависеть от того, смогут ли госинвестиции в рамках нацпроектов поддержать реальную экономику и восстановить потребительский спрос. Ведь именно спрос является драйвером экономики. Только при таком сочетании и при отсутствии нефтяных шоков российская экономика может продемонстрировать выход на стабильную траекторию роста в 3%, считает Покатович. Так, по его подсчетам, при полной реализации нацпроектов вклад инвестиций увеличит темпы роста ВВП в 2021 году до 1-1,2%, а вклад потребительских расходов – до 1,6-1,8%.

Чтобы подтолкнуть потребительский спрос, стоит смягчить фискальную и бюджетную политики, в том числе увеличить бюджетную поддержку социальной сферы экономики, считает он. Однако этот год начался, наоборот, с повышения НДС – это та цена, которую приходится платить за вливание триллионов в экономику.

Впрочем, Назаров переживает, что в 2021 году может случиться очередной мировой кризис, поэтому ни о каком трехпроцентном росте российской экономики говорить не приходится.

«В мировой экономике накапливаются риски, которые скорее всего будут реализованы после выборов в США, а не до них»,

– считает Назаров. По его мнению, рост в 3% в 2021 году возможен только если в результате последовательных реформ будет создано позитивное настроение у инвесторов, и ничего плохого не произойдет, а это довольно утопично.

Впрочем, предстоящий 2020 год может оказаться лучше текущего. Эксперты ожидают рост экономики до 2%. Во-первых, поможет эффект низкой базы. Во-вторых, не будет тех шоков, которые пришлось пережить российской экономике в начале 2019 года – это повышение НДС и увеличение ставки Центробанком, который боялся ускорения инфляции из-за НДС. «Начало года было не очень воодушевляющим. Это был двойной удар по экономике – повысились и налоги, и расходы. А нацпроекты к этому времени еще не раскачались. Поэтому деньги из экономики забрали, а отдать их еще не успели», – говорит Назаров.

В новом году все должно быть по-другому – кредиты продолжат дешеветь, налоговая нагрузка замрет, инфляция останется низкой, при этом начнутся более масштабные стройки и закупки в рамках нацпроектов.

Ряд категорий граждан почувствует положительные сдвиги уже в следующем году. В частности, уже ввели достаточно значимое пособие – больше 10 тыс. рублей для бедных семей, у которых есть дети до трех лет. «Это радикально не улучшит цифры по бедности, потому что после трех лет дети не начинают работать. Но для этой группы населения это значимое изменение», – говорит Владимир Назаров.

В следующем году Россия впервые начнет финансировать лекарства в амбулаторно-поликлиническом звене по кардиологическим заболеваниям. На это выделено 14 млрд рублей. Для этой категории людей это также будет значимое улучшение.

«С января пенсии будут проиндексированы на 6,6%, а инфляция к концу года будет 3,5%. Получается, что у неработающих пенсионеров пенсии вырастут на 3% выше инфляции», – добавляет собеседник.

«Понятно, что люди хотят большего на фоне тех доходов, которые многие имели в 2013 году. Однако из-за всех девальваций и кризиса они снизились, и мы еще не вернули их на тот уровень. Поэтому по сравнению с 2013 годом в новом году мы не вырастем, но по сравнению с 2019 годом – будут значимые, хоть и не революционные, улучшения», – заключает собеседник.

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