Взгляд
29 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
Перейти а раздел…

Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
Перейти а раздел…

«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Крик детей и матерей должны услышать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...

Запрет на курение в аэропортах – это пытка

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противопоставлять капитал и пролетариат уже не очень получается, надо искать что-то новое. Отсюда эта истеричка Тунберг, раскол общества по климатическому вопросу и так далее. Но меньше всех повезло курильщикам. Сегодня они – изгои. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Дело трансплантолога Каабака показало болезни здравоохранения

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Такое ощущение, что говорить правду – и о проблемах с сертификацией в педиатрии, да и во взрослой медицине, и о проблемах с лекарствами, и о проблемах с врачами и целыми медицинскими отраслями – в принципе по какой-то причине невозможно. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Рейтинг Зеленского рухнул. Что дальше?

    Как Россию называют в разных странах

    Что потеряет российский спорт от решения ВАДА

      Перейти а раздел…

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Локальные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Крыму предсказали повторение «украинской вакханалии» в ООН
              ФСБ задержала украинскую шпионку в СевастополеВ отделе полиции Оренбурга умерла избивавшая сожителя боксершаСрыв выступления депутата от Крыма на форуме ООН попал на видеоКитайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири»
              Звезду сериала «Солдаты» избили в собственной квартиреИндия потребовала уважать ее решение о покупке российских С-400Симоньян дала ироничный совет Эстонии по борьбе с российскими журналистамиМихалков продолжил борьбу за образ Никиты Бесогона
              Московский суд заочно арестовал американского раввина по делу о библиотеке ШнеерсонаСтроители сербского участка «Турецкого потока» установили два рекордаПрезидент Чехии высказал отношение к «власовцам»Нафтогаз попросил Латвию исполнить решение суда Стокгольма по спору с Газпромом

              угроза крымскому мосту


              Украина испытала крылатую ракету «Нептун» (видео)

              нельзя просто так взять и...


              В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа

              большое число беженцев


              Европу призвали готовиться к волне «климатической миграции»

              Видео

              герои труда


              Шнур должен разрушить миф о сварщиках

              «гомосексуальная флотилия»


              «Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

              освободитель Праги


              Чехия превращает советского маршала в «человека-монстра»

              межполовой конфликт


              «Пышногрудая блондинка» из Америки вызвала скандал в российской провинции

              последствия удара стихии


              Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

              Рекомендовано отстранить


              Сергей Мардан: Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

              Керченский инцидент


              Дмитрий Родионов: Хватит оправдываться перед Западом

              Русская угроза


              Никита Коваленко:«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

              на ваш взгляд


              Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?

              Что мешает российской экономике совершить прорыв

              Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проекты   29 ноября 2019, 11:58
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?

              Министр финансов Антон Силуанов ждет в этом году роста российской экономики не менее 1,3%, а может даже и выше. По его словам, динамика экономического роста нарастает, в том числе потому, что начинают работать национальные проекты. Правительство рассчитывает добиться более высокого роста в 2020 году – на 1,7%, а в 2021 году – сразу на 3,1%.

              И главным стимулом для этого должна стать реализация национальных проектов. На них в 2019–2024 годах планируется израсходовать 25,7 трлн рублей, и 70% расходов пойдет на четыре основных направления. Это инфраструктура, строительство дорог, экологическая и демографическая политика.

              По мнению главы ВТБ Андрея Костина, нацпроекты могут помочь ускорить экономический рост России на 1,5%. По его словам, эффект от инвестиций в национальные проекты будет больше, если получится привлечь в них большие объемы частного капитала. А росту инвестиций со стороны частного сектора, в свою очередь, будут способствовать более дешевые кредиты.

              Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин менее оптимистичен. По его мнению, прогнозы правительства по росту российской экономики труднодостижимы не только в этом году, но и в 2020 и 2021 годах. Пессимизм по текущему году вполне понятен – в первом полугодии рост был всего 0,7%. Западные институты буквально в октябре снизили свои прогнозы по России. В МВФ ждут роста российской экономики в этом году максимум на 1,1%, во Всемирном банке – на 1%.

              Однако Кудрин считает, что будет трудно совершить скачок к 3,1% роста ВВП в 2021 году. «Беспокоит, что в нем (прогнозе) недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за три года структура бюджета практически не меняется», – объясняет Кудрин. Вклад нацпроектов в темпы роста ВВП России составит не более 0,5 процентного пункта в долгосрочной перспективе, поэтому достичь целей правительства по росту российской экономики на 3% в год и поддерживать этот показатель в среднесрочной перспективе будет достаточно сложно, считают и в рейтинговом агентстве «Мудис».

              «Можно спорить о десятых долях процентов, но это уже не так важно. Принципиально то, что прорыва не будет. Прорыв – это экономический рост выше трех процентов, на 4-5%. По данным Росстата, во многих регионах России сокращается даже номинальная заработная плата. Поэтому говорить о том, что нас ждут успехи в экономической области в ближайшее время, не приходится», – считает также доктор экономических наук Сергей Смирнов.

              Почему многие эксперты не верят, что нацпроекты помогут показать резкий скачок в темпах роста в 2021 году на 3,1%? Дело в том, что одних национальных проектов для рывка российской экономики недостаточно. «Национальные проекты сами по себе могут способствовать решению конкретных задач, но они не могут обеспечить тот самый прорыв. Счетная палата уже начала критиковать и освоение средств по нацпроектам, и реальные дела в этом направлении», – считает Смирнов.

              «Нацпроекты – это лишь фундамент, который мы закладываем на будущее, это инвестиции в человеческий капитал, образование, здравоохранение, инфраструктуру. Ведь просто от того, что у нас стали лучше лечить онкологию, экономического роста не возникнет. Нацпроекты дадут выхлоп только в комплексе с созданием нормальной инвестсреды»,

              – считает директор научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров.

              Если нацпроекты будут реализовываться эффективно, то, конечно, они повысят потенциал роста российской экономики. Однако раскрыться такой потенциал может только при улучшении инвестиционного и бизнес-климата, а это можно сделать за счет реформы судебной системы и демонополизации экономики путем приватизации, считает Назаров. «Однако четких планов по приватизации у правительства нет, а судебная реформа находится вне зоны его прямого воздействия», – поясняет он.

              И все же правительство делает кое-что важное для повышения инвестиционной привлекательности страны, а именно проводит реформу надзора за бизнесом, так называемую регуляторную гильотину. «Если правительству удастся достичь значимых результатов в этом направлении, и оно убедит бизнес, что действительно стало лучше, тогда тот фундамент, который закладывают национальные проекты, будет использован для экономического роста», – считает экономист.

              Важный вопрос, как будут реализованы национальные проекты. Во-первых, в этом году реализация нацпроектов уже затормозилась. Так, в первом квартале 2019 года расходы федерального бюджета по инфраструктурным нацпроектам отставали от плана на 60%, за восемь месяцев 2019 года отставание уменьшилось до 40%. Однако такая медлительность в расходовании средств все равно недопустима. Получится ли решить эту проблему?

              Второй вопрос – в эффективности реализации. Значительная часть денег, например, будет тратиться на инфраструктуру и на дорожное строительство. «Конечно, нам нужно развивать инфраструктуру. Само направление – правильное, но даст ли оно выхлоп – непонятно. Ведь можно построить дорогу в никуда, а можно – в нужном месте. Можно строить по завышенной цене, а можно – по нормальной», – объясняет Назаров.

              Еще один риск – это низкий уровень эффективности госинвестиций при распространении их поддержки на другие сферы экономики, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. 

              По его мнению, многое будет зависеть от того, смогут ли госинвестиции в рамках нацпроектов поддержать реальную экономику и восстановить потребительский спрос. Ведь именно спрос является драйвером экономики. Только при таком сочетании и при отсутствии нефтяных шоков российская экономика может продемонстрировать выход на стабильную траекторию роста в 3%, считает Покатович. Так, по его подсчетам, при полной реализации нацпроектов вклад инвестиций увеличит темпы роста ВВП в 2021 году до 1-1,2%, а вклад потребительских расходов – до 1,6-1,8%.

              Чтобы подтолкнуть потребительский спрос, стоит смягчить фискальную и бюджетную политики, в том числе увеличить бюджетную поддержку социальной сферы экономики, считает он. Однако этот год начался, наоборот, с повышения НДС – это та цена, которую приходится платить за вливание триллионов в экономику. 

              Впрочем, Назаров переживает, что в 2021 году может случиться очередной мировой кризис, поэтому ни о каком трехпроцентном росте российской экономики говорить не приходится.

              «В мировой экономике накапливаются риски, которые скорее всего будут реализованы после выборов в США, а не до них»,

              – считает Назаров. По его мнению, рост в 3% в 2021 году возможен только если в результате последовательных реформ будет создано позитивное настроение у инвесторов, и ничего плохого не произойдет, а это довольно утопично.

              Впрочем, предстоящий 2020 год может оказаться лучше текущего. Эксперты ожидают рост экономики до 2%. Во-первых, поможет эффект низкой базы. Во-вторых, не будет тех шоков, которые пришлось пережить российской экономике в начале 2019 года – это повышение НДС и увеличение ставки Центробанком, который боялся ускорения инфляции из-за НДС. «Начало года было не очень воодушевляющим. Это был двойной удар по экономике – повысились и налоги, и расходы. А нацпроекты к этому времени еще не раскачались. Поэтому деньги из экономики забрали, а отдать их еще не успели», – говорит Назаров.

              В новом году все должно быть по-другому – кредиты продолжат дешеветь, налоговая нагрузка замрет, инфляция останется низкой, при этом начнутся более масштабные стройки и закупки в рамках нацпроектов. 

              Ряд категорий граждан почувствует положительные сдвиги уже в следующем году. В частности, уже ввели достаточно значимое пособие – больше 10 тыс. рублей для бедных семей, у которых есть дети до трех лет. «Это радикально не улучшит цифры по бедности, потому что после трех лет дети не начинают работать. Но для этой группы населения это значимое изменение», – говорит Владимир Назаров.

              В следующем году Россия впервые начнет финансировать лекарства в амбулаторно-поликлиническом звене по кардиологическим заболеваниям. На это выделено 14 млрд рублей. Для этой категории людей это также будет значимое улучшение.

              «С января пенсии будут проиндексированы на 6,6%, а инфляция к концу года будет 3,5%. Получается, что у неработающих пенсионеров пенсии вырастут на 3% выше инфляции», – добавляет собеседник.

              «Понятно, что люди хотят большего на фоне тех доходов, которые многие имели в 2013 году. Однако из-за всех девальваций и кризиса они снизились, и мы еще не вернули их на тот уровень. Поэтому по сравнению с 2013 годом в новом году мы не вырастем, но по сравнению с 2019 годом – будут значимые, хоть и не революционные, улучшения», – заключает собеседник.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............