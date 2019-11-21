Несырьевой экспорт помог российской экономике

Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?

Этим летом несырьевой товарный экспорт стал ключевым драйвером ускоренного роста ВВП, заявил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России».

И этому помогает новый тренд. Если раньше несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) рос благодаря основным группам товаров – зерновые и мука, продукция металлургии, химические вещества и лес, то в этом году по трем из них наблюдается отрицательная динамика. Зерно и мука в деньгах показали минус 1,7%, продукция черной металлургии – минус 3,6%, химические вещества – минус 0,37%.

Еще год назад даже при небольшом снижении по этим товарам динамика по несырьевому неэнергетическому экспорту однозначно была бы отрицательной. Однако с этого лета ситуация изменилась. Несмотря на снижение экспорта мастодонтов несырьевого экспорта, в целом ННЭ показывает рост. По данным РЭУ, в июле – рост на 13%, в августе – на 8%, в сентябре – на 2,7%, и в октябре ожидается тоже рост. В итоге 2019 год несырьевой неэнергетический экспорт завершит с приростом в 1-2%, считают в РЭЦ.

Новый тренд, который отмечает РЭЦ, таков: появились несырьевые отрасли, которые не только активно растут, но и начинают перевешивать замедление по традиционным лидерам несырьевого экспорта. Что же это за товары? Например, сообщили в РЭЦ, по данным за девять месяцев 2019 года, более чем на треть вырос экспорт легковых автомобилей (1,2 млрд долларов), а экспорт прицепов и их частей – аж в 5,5 раза, до 260 млн долларов.

Внутренний спрос на автомобили в России упал в последние годы, поэтому мощности на заводах в стране недозагружены. Это заставляет всех автопроизводителей (и чисто российских, и с иностранным капиталом) искать новые рынки сбыта. Кроме того, база сравнения довольно низкая, объемы экспорта изначально небольшие. Субсидирование экспорта также вероятно помогло. Автозаводы открывают новые рынки сбыта. Например, российский завод Hyundai начал экспортировать машины, собранные в России, в Белоруссию, Казахстан и Азербайджан. Ульяновский автозавод теперь поставляет свои внедорожники на Кубу и в Чили. А «АвтовВАЗ» в этом году открыл для себя рынок Монголии.

Поставки турбодвигателей и газовых турбин увеличились на 10,5% – до 1,6 млрд долларов, компьютеров и комплектующих – в 1,7 раза (до 312 млн долларов), радиолокационной аппаратуры – более чем в три раза, отмечают в РЭЦ. Россия с советских времен сохранила свое лидерство в сфере двигателестроения и осталась в числе немногих стран, умеющих делать малые и средние газовые турбины.

Более чем трехкратный рост показал как экспорт золота (2 млрд долларов), так и экспорт металла платиновой группы (3,8 млрд долларов). Связано это с рекордным спросом на драгоценные металлы и изделия из него, который возникает всегда на фоне роста рисков в мировой экономике и турбулентности.

Более чем на треть выросли поставки за рубеж калийных удобрений – до 1,65 млрд долларов. В целом экспорт российских минеральных удобрений растет благодаря ускоренным темпам расширения их производства в России. В последние два года ряд проектов по созданию новых производств либо вышли на финишную прямую, либо уже завершены. Так как внутреннее потребление остается низким, компании наращивают экспорт.

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Прекрасную динамику показывает также агропромышленный экспорт. В частности, указывают в РЭЦ, поставки мороженой рыбы выросли почти на 4% – до 1,9 млрд долларов, а ракообразных – почти в полтора раза, до 1 млрд долларов. Экспорт рыбной продукции в этом году лучше растет именно по стоимости, потому что мировые цены на белую рыбу и ее филе (в частности, минтай) укрепились. А как раз экспорт минтая России удалось неплохо нарастить: почти на 17% (до 610 тыс. тонн) и на 42% по стоимости – до 758 млн долларов по итогам восьми месяцев 2019 года. Минтай лидирует и по экспортным поставкам глубокой переработки – на него приходится 72% от общего экспорта филе из России. По данным ВАРПЕ, главным экспортным рынком остается Китай, на него приходится 70% от всего рыбного экспорта, второе место делят Европа и Южная Корея. Но целый ряд стран, например, Бразилия, до сих пор закрыты для экспорта российской рыбы, поэтому имеется потенциал для роста.

Поставки мяса и субпродуктов птицы выросли за девять месяцев на 40%, почти до 200 млн долларов. По свинине и курице Россия уже не первый год полностью себя обеспечивает самостоятельно. Неудивительно, что местные фермеры пошли расширять горизонты. Дальнейшее развитие внутреннего производства мяса животных (а оно выросло на 7% за восемь месяцев 2019 года) идет за счет экспорта свинины, который тоже растет.

«Открытие китайского рынка, впервые после многолетнего ветеринарного эмбарго из-за птичьего гриппа, позволило нарастить экспорт мяса птицы. За четыре месяца российским производителям удалось поставить на рынки Поднебесной продукцию на 74 млн долларов. В ближайшем будущем экспортеры планируют усиливать свое присутствие на рынках Юго-Восточной Азии и Африки», – говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Успешность в этом направлении можно показать на одном простом примере. Когда-то полки российских магазинов были завалены так называемыми ножками Буша. Россиянам приходилось ими кормиться, потому что своего куриного мяса на всех не хватало. Сегодня ситуация прямо противоположная. Теперь США начали покупать в России мясо птицы. До конца этого года через Атлантический океан отправится первая установочная партия куриных окорочков, покупателем которой выступает минобороны США, а продавцом – один из агрохолдингов Курской области. Спад в России идет только по баранине.

Подсолнечное масло – еще один товар, который за девять месяцев года показал высокий рост. Его экспорт вырос на треть, до 1,6 млрд долларов.

Россия нарастила экспорт подсолнечного масла за счет масштабной экспансии на рынок Ирана, который впервые стал лидером по закупкам российского масла, увеличив поставки до 627 тыс. тонн (24% в общем объеме экспорта). Плюс увеличили закупку нашего масла и другие главные покупатели – Турция, Китай и Узбекистан, кроме Египта, отмечают в ИКАР.

Причина таких успехов проста. Россия в последнее время с каждым годом собирает все более высокие урожаи подсолнечника и масличных в целом за счет увеличения посевов основных масличных – подсолнечника, сои и рапса. В прошедшем сезоне 2018/2019 годов Россия поставила рекорд по экспорту растительных масел и заняла почетное пятое место среди крупнейших экспортеров после «пальмовых» держав – Индонезии и Малайзии, а также наших прямых конкурентов – Украины и Аргентины, отмечают в ИКАР. По прогнозу ИКАР, в этом году будет собрано 13,9 млн тонн подсолнечника, а валовый сбор всех масличных может превзойти 21 млн тонн. А это значит, что Россия в новом сезоне 2019/2020 годов может превзойти свой рекордный экспорт. Хотя это будет во многом зависеть от финансового благополучия Ирана, считают в ИКАР.

Наконец, рост почти на 20% (до 485 млн долларов) показал экспорт шоколадных изделий. Российские производители шоколада начали изучать рынки и предлагать то, что там любят и едят. Помогло, конечно, открытие китайского рынка. Там особенно полюбился шоколад «Аленка». Любопытно, что его название на упаковке писали сначала на китайском, потом на латинице. Но ни то ни другое не пошло. А когда слово «Аленка» стали писать на кириллице (всю другую информацию – на китайском), тогда китайский потребитель сразу полюбил этот шоколад, рассказывали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

Экспорт российских кондитерских изделий в целом растет. В этом году он может вырасти на 20%, до 1,34 млрд долларов. Это, кстати, продукция с высокой добавленной стоимостью. Таможенная стоимость тонны экспорта сладостей в 13 раз выше стоимости тонны экспорта зерновых, а мучных изделий – в 10 раз (данные ФТС за 2013 год). Потому что это готовый брендированный продукт, в отличие от пшеницы.

Показательно, что каждый третий батончик, который производит компания Mars в России, отправляется на экспорт. А компания «Ферреро Руссия» экспортирует 19% производимой в России продукции.

В частности, она отправляет свои конфеты в Бразилию, которая является крупнейшим в мире производителем сахарного тростника и экспортером сахара. Но едят там в том числе наши конфеты. В Европе 21 страна покупает наши сладости и шоколад.

В долларовом эквиваленте несырьевой неэнергетический экспорт растет: в прошлом году он впервые превысил уровень досанкционного 2013 года (142,2 млрд долларов). В 2018 году было 151 млрд долларов, а в 2019 году, по прогнозу РЭЦ, будет на 1-2% больше, то есть до 154 млрд долларов. Положительный тренд налицо, однако о полной победе говорить еще рано.

Доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет 33,7% по итогам девяти месяцев 2019 года (от всего объема экспорта). Это выше, чем за тот же период прошлого года.

Несырьевой экспорт активно растет с 2013 года, когда его доля составила 27%. В 2015-м этот показатель поднялся уже до 34,3%, а в 2016 году – до пикового значения в 38,2%. В 2017 году отмечается снижение доли ННЭ до 37,3%. Впрочем, отказываться от нефтегазовой ренты с экономической точки зрения тоже было бы странно.

Конечно, пока в портфеле экспорта России 40% занимает продукция низкого передела, которую некоторые могут даже считать сырьем. Сюда относятся, например, зерновые или золото с платиной. Однако растет также доля товаров среднего и высокого передела (это уже оборудование, техника, самолеты, вертолеты, двигатели и фармпрепараты). По данным РЭЦ, продукция среднего передела занимает 20-25%, высокого – 25-30%. При этом 83% экспорта составляют промышленные товары, 17% – продукция АПК, доля которого должна вырасти до 20% к 2024 году. То есть от АПК ожидается больший рост экспорта, чем от промышленности.

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растет. Его доля в ВВП России в 2017 году составила 8,5%, а в 2018 году выросла до 9,1%.

Так, российский ВВП в 2018 году составил около 1,656 трлн долларов, а ННЭ – 151 млрд долларов.

«Россия постепенно и планомерно диверсифицирует экспорт в сторону увеличения поставок несырьевых товаров, а также гибко работает по ценовой политике и странам поставок, что делает экономику РФ более устойчивой к внешним потрясениям», – говорит главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

«Это прекрасно, что Россия наконец научилась экспортировать, пусть и в небольших количествах, персональные компьютеры и газовые турбины, но все-таки в абсолютных цифрах пока все очень скромно. И рост на 50-100% по некоторым подобным товарам говорит именно о том, что пока российские производители только учатся продавать эти товары на зарубежных рынках. Хотя, безусловно, успехом является уже то, что экспорт подобных товаров хотя бы начали», – считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Но чтобы достичь действительно серьезных результатов и прорывных историй, нужно приложить еще больше усилий, провести глубокие структурные реформы, увеличить инвестиции, а также привлекательность ведения бизнеса и разработки инноваций, добавляет он.

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