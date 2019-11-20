У мировой экономики есть только один удачный сценарий для России

Экономисты пытаются предугадать, по какому пути пойдет мировая экономика, от которой зависит в том числе и благополучие России. Одни ждут замедления, другие, наоборот, роста мирового ВВП. Третьи считают, что на за горами новый экономический кризис. Что же заставляет экономистов делать такие разнонаправленные прогнозы, кто из них прав и что ждет Россию?

Один из крупнейших американских инвестбанков Morgan Stanley предсказывает ускорение мировой экономики с начала 2020 года. Уже в первом квартале экономика восстановится, изменив нисходящий тренд за последние семь кварталов, отмечает главный экономист банка Четан Ахья. В целом за 2020 год мировая экономика прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года. А в 2021 году мировой ВВП вырастет на 3,5%.

Причиной этому станет совпадение двух факторов – смягчение монетарной политики 20 центральными банками впервые наблюдается одновременно с ослаблением торговой напряженности. Американский банк явно верит в то, что торговая война США с Китаем сойдет на нет. Плюс там ожидают еще большего смягчения монетарной политики, в результате чего средневзвешенная ставка упадет к марту 2020 года до минимума за последние семь лет, отмечает Ахья.

Впрочем, аналитики Morgan Stanley прекрасно понимают, что, если вместо мирных переговоров торговая война между США и Китаем перейдет в фазу обострения, Трамп в декабре может ввести дополнительные тарифы на китайские товары – тогда придет конец оптимизму. Однако ненадолго: начало ускорения восстановления мировой экономики отложится до третьего квартала 2020 года, считают в американском банке.

С другой стороны, некоторые экономисты, наоборот, говорят о том, что мир ждет новый экономический кризис. Недавно новый руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предрекла развитие событий хуже, чем в 2008 году. Хотя точной даты почти никто не называет. Главный экономист госкорпорации «ВЭБ» Андрей Клепач не исключает, например, возникновения кризиса уже осенью 2020 года.

Ведь мировая экономика уже замедлилась – это свершившийся факт, плюс все больше стран становятся точками напряжения и по всему миру идет скупка золота. «Грузоперевозки сокращаются в мире четвертый год подряд. Объемы добычи энергоресурсов – тоже. Замедляется потребительский спрос. И как его стимулировать, пока никто не придумал. Рост золотовалютных резервов – один из главных индикаторов надвигающегося кризиса. Запустить мировой кризис может и Китай, и США, и Германия», – говорит главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

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Впрочем, многие экономисты придерживаются в прогнозе золотой середины. Они ждут замедления мировой экономики в 2020 году, однако без впадания в рецессию. «Мировая экономика останется слабой в 2020 году после зафиксированного в 2019 году самого медленного роста со времен рецессии 2009 года», – заявили во вторник аналитики международного агентства Moody's. На это, в частности, повлияет замедление экономического роста США и Китая – основных двигателей мировой экономической активности, поясняет эксперт агентства Элена Дуггар. «Рост в странах с развитой экономикой замедлится, тогда как рост во многих странах с развивающейся экономикой будет ниже среднего из-за замедления в Китае и прекращения роста мировой торговли», – добавила она.

Не верит в рост мировой экономики вся «большая тройка» – не только Moody's, но также Fitch Ratings и Standard & Poor's. В конце сентября Fitch ухудшил прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 году до 2,5%. Такие низкие темпы роста последний раз были зафиксированы аж восемь лет назад – в 2012 году. МВФ также ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019–2020 гг. до минимальных отметок более чем за 10 лет.

Для России вариант Morgan Stanley, конечно, наиболее желаемый.

«При росте мировой экономики Россия, безусловно, покажет положительную динамику. Внешний фон будет благоволить реализации множества национальных проектов. Инвесторы со всего мира будут проявлять интерес к российским проектам»,

– говорит Вячеслав Абрамов из «БКС Брокер». Инвесторы устремятся и на российский фондовый рынок, так как у России более привлекательные доходности по сравнению с остальным миром в соотношении риск/доходность, добавляет он.

Бюджетные доходы будут расти, а рубль избежит девальвации и может даже еще окрепнуть к доллару и евро. А вот мировой экономический кризис не оставит в покое и Россию. Экспорт российских товаров, в том числе нефти и газа, в этом случае снизится, что окажет негативное влияние на наполнение бюджета страны. Однако ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть будет неизбежным, что приведет и к падению импорта товаров в Россию. Новые стройки и инвестиции могут быть заморожены.

«Россия остается сырьевой страной, поэтому впадение мировой экономики в рецессию способно нанести серьезный удар по национальному ВВП. В 2009 году российский ВВП сократился максимально среди крупных экономик, хотя у нас не было ни очага кризиса, ни его агентов. Опереться на внутренний сильный спрос удается слабо: российское потребление слабо и лишь эпизодически вытягивает показатели роста ВВП страны», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Впрочем, Россия сможет воспользоваться накопленной подушкой безопасности – резервами, ведь именно для таких случаев они сейчас и копятся за счет сверхдоходов от экспорта нефти и газа. По состоянию на 1 сентября 2019 года объем ФНБ составил 8,170 трлн рублей, то есть 7,5% ВВП. Золотовалютные резервы России составляют более 540 млрд долларов (на 8 ноября 2019 года). Россия занимает четвертое место по золотовалютным резервам среди всех стран мира.

Сценарий замедления мировой экономики без скатывания в кризис Россия может пройти довольно стойко. «В этом случае может быть слабый, но экономический рост по сравнению с 2019 годом, до 1,6–1,8% ВВП. Он возможен за счет реализации национальных проектов и исполнения бюджетного правила, позволяющего наполнять ФНБ», – говорит Абрамов.

Пока же в оптимизм Morgan Stanley мало кто верит, а будет ли экономический кризис – предсказать очень сложно, ведь он приходит как раз тогда, когда его не ждут.

«Слишком позитивные прогнозы выглядят наименее реалистичными, поскольку потенциала для монетарного стимулирования экономики у основных центробанков в запасе не так много,

а негативное влияние от неопределенности геополитических споров уже проявлено», – считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

К тому же проблемы мировой экономики вызваны не одними только торговыми спорами. У Китая ВВП стал замедляться задолго до начала торговой войны с США, и это связано со структурной трансформацией экономики. «Переход Китая от экспортно ориентированной модели на стимулирование внутреннего спроса может занять несколько лет, поэтому очевидной поддержки мировому росту экономика Китая может и не предоставить в случае завершения торговой войны», – говорит эксперт.

«Гораздо больше беспокойства вызывает нарастающий долг правительств и компаний, в особенности на развивающихся рынках. Ситуация выглядит устойчивой, пока процентные ставки экстремально низкие. Однако нужно понимать, что низкие ставки способствуют накоплению проблем: качество заемщиков постепенно тает по мере усиления бремени», – говорит Купцикевич.

Бюджетный дефицит стал нормой для многих стран, хотя кризиса еще нет. В этом году все больше компаний выходят на IPO еще до того, как начали генерировать прибыль, отмечает экономист.

Что касается негативного сценария, то, когда правительства и центробанки ждут кризис и могут его предотвратить, его удается избежать. «Как показал в том числе 2019 год, при первых тревожных звоночках мировые центробанки принимаются смягчать политику, а чиновники правительств спешат наращивать экономические стимулы и договариваться друг с другом. Случаются лишь те кризисы, которые нельзя предсказать или предотвратить», – замечает Купцикевич.