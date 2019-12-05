Посол России в США опроверг связь Москвы с группировкой хакеров

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал Вашингтон за беспочвенные заявления о том, что попавшие под санкции «хакерские группировки» связаны с российским правительством.

«Официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили правительство России. Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнеров», – говорится в опубликованном на странице дипмиссии в Facebook комментарии посла.

«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию «ярлык киберпреступника», – отмечается в сообщении посла.

Ранее США ввели санкции за «вредоносную деятельность» в киберсфере в отношении нескольких граждан России и нескольких российских компаний.