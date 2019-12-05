Пентагон заявил о возможности отправки дополнительных войск на Ближний Восток

США могут отправить дополнительные войска на Ближний Восток для противостояния Ирану, заявил замминистра обороны США Джон Руд.

Он ответил утвердительно на вопрос сенатора Марши Блакберн о том, рассматривается ли такая возможность, но добавил, что решения по этому вопросу пока нет.

«Мы этих решений еще не приняли», – сказал он, сообщает ТАСС.

Руд отметил, что министр обороны США Марк Эспер постоянно оценивает необходимую численность войск на Ближнем Востоке и при необходимости может увеличить их число.

Ранее Эспер заявил, что после завершения процесса сокращения и передислокации воинского контингента на северо-востоке Сирии, всего на территории республики останутся 600 американских военных.