В Египте разбился истребитель МиГ-29

При выполнении учебно-тренировочного полета в Египте в четверг разбился один из истребителей МиГ-29, который был предоставлен Россией по контракту от 2016 года, сообщили СМИ.

Пилот, по предварительной информации, успел катапультироваться. Сведений о состоянии его здоровья нет. Причиной инцидента, как предполагается, могли быть технические неполадки в комплексной системе управления истребителя или ошибка пилота, сообщают «Ведомости».

Российская сторона вышлет в Каир своих специалистов для содействия в расследовании, сообщил источник.

В ноябре 2018 года в Египте также потерпел крушение истребитель МиГ-29М.