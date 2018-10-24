МиГ-29М разбился в Египте

Истребитель МиГ-29М потерпел крушение при выполнении тренировочного полета в Египте, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта», – сообщили в ОАК.

В компании отметили, что Россия вскоре направит в Египет специалистов для помощи в расследовании причин крушения истребителя, передает РИА «Новости».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о падении одного из истребителей МиГ-29М/М2, поставленных в 2018 году в рамках коммерческого контракта. По данным издания, пилот успел катапультироваться.

МиГ-29 – советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.