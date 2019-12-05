Участника акции 27 июля Абаничев задержали в суде Москвы

Участник акции 27 июля Сергей Абаничев задержан в Тверском суде Москвы, куда он пришел поддержать другого фигуранта дела Никиту Чирцова.

В коридоре суда к Абаничеву, дело которого было ранее прекращено, подошли приставы и попросили проследовать с ними для проверки по базе розыска, передает ТАСС.

Они спустились вниз, а затем на первом этаже Абаничева задержали полицейские, заявив, что доставляют его в ОМВД «Тверское».

Напомним, Чирцову предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие считает, что 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.

Митинги радикальной оппозиции проходили в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.